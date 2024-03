La tecnológica Aggity prevé crecer este año el 20% para ingresar cerca de 34 millones

La multinacional tecnológica española Aggity facturó el año pasado un total de 27,4 millones de euros en 2023, un importe ligeramente inferior al del ejercicio anterior (30,3 millones), debido a las desinversiones realizadas en Argentina, Chile y Ecuador, "actividades periféricas no rentables". Con vistas a este año, la compañía prevé incrementar interanualmente su facturación el 20% hasta los 33,6 millones de euros, para alcanzar los 37 millones de euros en 2025 y superar los 40 millones de euros en 2026.

La empresa Aaggity ofrece sus servicios en España, Italia, México, Uruguay, Perú, Colombia y Venezuela, a los que en el último año se han sumado Portugal, Reino Unido y países nórdicos europeos, así como en Arabia Saudí. En todos ellos opera con 322 profesionales, de los que un tercio se encuentra en España, mercado donde se genera cerca de la mitad del volumen del negocio (49%).

Oscar Pierre, presidente ejecutivo de Aggity, ha asegurado en un almuerzo informativo que la reorganización de su compañía pretende "conseguir una empresa mucho más sólida, enfocada a los cambios del mercado y con una oferta mucho más centrada y rentable de cara a futuro y, sobre todo, que permite a nuestros clientes encarar los retos de sus negocios, tales como operar con una legislación cada vez más exigente con los cumplimientos de sostenibilidad y descarbonización de la actividad productiva".

Asimismo, Aggity sopesa la posible adquisición de empresas, para reforzar un grupo que en los últimos cinco años ha sumado 10 organizaciones. Por lo pronto, la compañía confía en anunciar en los próximos días la compra de una compañía en el ámbito del sector industrial y con una importante presencia en Latinoamérica.

Según explica la empresa, la estrategia de Aggity se fundamenta en cuatro pilares fundamentales. El primero lo conforman sus plataformas tecnológicas, entre las que destacan, por un lado, GreenwAIs by aggity y Digital Enterprise by aggity. Con la primera de ellas, Aggity responde a la aceleración de la legislación que regula la sostenibilidad de la actividad económica y que obliga a las empresas a cumplir los objetivos de descarbonización 2030 y 2050. Esta plataforma integra la gestión de la energía con la del negocio, conocer el impacto energético por actividad y medir la huella de carbono a lo largo de toda la organización, incluyendo consumo de energía y agua, gestión de residuos, etc. A partir de esa información y a través del uso de algoritmos es posible desarrollar una gestión inteligente de la energía y avanzar en la mejora continua de la eficiencia energética.

Por su parte, Digital Enterprise by Aggity es fruto de la relación de Aggity con Microsoft para proveer a sus clientes soluciones basadas en las plataformas Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform y Microsoft 365, que se complementan con un catálogo de servicios basado en las más de dos décadas de experiencia de aggity en la implantación de soluciones empresariales.

Estas dos nuevas plataformas se suman a Smart Factory by Aggity, específica para la industria y a BesTalentIA by aggity, enfocada a transformar la gestión del talento mediante la aplicación de tecnologías de People Analytics e Inteligencia Artificial (IA) a lo largo del ciclo de vida de las personas dentro de una organización y que incluye su software de gestión de RRHH, Denario.

Por último, y para la gestión de clientes, la plataforma Digital Customer Engagement by Aggity se centra en su fidelización y atracción. La plataforma gestiona los datos de los clientes para construir a partir de ellos una convivencia digital omnicanal / phygital.

Según Pablo González, consejero delegado de Aggity España, "la sostenibilidad y la mejora continua de la eficiencia, además de imperativos, son una oportunidad para innovar y en Aggity contamos con el conocimiento, las soluciones y la tecnología para acompañar a todas las áreas de la empresa en esta carrera".