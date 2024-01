Squirrel Media también impugna la reestructuración de Ezentis

Ezentis avanza hacia la normalidad no sin haber cerrado todavía su reestructuración. Aunque la compañía vuelva a cotizar este lunes, aguarda todavía la resolución de las impugnaciones recibidas al plan con el que evitó la quiebra. Si en los últimos meses el segundo accionista de la organización y un proveedor ya habían presentado alegaciones, ahora es la también cotizada Squirrel Media la que recurre la hoja de ruta en los juzgados por una deuda que le convierte en el quinto acreedor comercial del grupo con sede en Sevilla.

La compañía aprobó en marzo su plan de reestructuración, que contemplaba una quita del 80% de la deuda y la segregación del negocio en dos partes: tecnología y telecomunicaciones. La segunda quedó fuera de la bolsa y pasó a ser controlada por el empresario José Elías e Insyte, proveedor de Telefónica. Este reparto –a pesar de las aportaciones de los accionistas de referencia- no sentó bien a todo el mundo.

El último en demostrarlo ha sido Squirrel Media, el quinto acreedor comercial de la compañía, con una deuda que rebasa los 160.000 euros. El procedimiento se encuentra en una fase inicial, pues la demanda de impugnación ya ha sido presentada, pero todavía no fue notificada a la propia Ezentis que, no obstante, sí tiene conocimiento de su existencia. La compañía defiende que la impugnación no cuestiona la eficacia del plan, sino que rebate la quita del pasivo acumulado con la organización.

La empresa, no obstante, tiene otros frentes, como es el abierto por la empresa brasileña de alquiler de Movida, con un pasivo que supera los 2 millones de euros. Del mismo modo que la de Squirrel, todavía está en un momento inicial, por lo que la propia Ezentis no fue tampoco notificado de este caso.

Sí lo está de la demanda presentada por Eralan Inversiones, el segundo accionista de la empresa, que pide la nulidad del plan de reestructuración y todos los actos realizados como consecuencia del mismo. La firma vasca, que tiene el 2,65% del capital, considera que no se siguió el proceso de votación adecuado para sacar adelante la hoja de ruta y que el acuerdo es contrario al interés social. Ezentis presentó en septiembre un escrito de oposición a la impugnación y actualmente los autos están pendientes de que se fije fecha para la vista.

Al ser accionista, el caso de Eralan debería ser el primero en resolverse por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla. Además, el holding vasco puso en duda el papel de Elías en la reestructuración, que se quedará con un 30% de la parte de mayor valor a cambios de las aportaciones económicas realizadas.

De este modo, Ezentis todavía debe cerrar estas tres carpetas antes de poder dar por finiquitada su reestructuración. El plan se aprobó con una quita media del 81,2% de la banca. Mientras, la división no cotizada –la mayor parte del negocio- quedará en manos de Insyte (42,5%), José Elías (32,5%), los acreedores (20%). La Ezentis cotizada tendrá un 5% de la nueva sociedad, de la que su principal activo es el contrato con Telefónica.

Ezentis vuelve a cotizar este lunes

Mientras, los títulos de Ezentis volverán al mercado tras más de un año suspendidos. La compañía de telecomunicaciones cotizará de nuevo a partir este lunes después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya dado su visto bueno.

Según informó el regulador bursátil, ha tomado la decisión de levantar "a suspensión cautelar acordada el 2 de diciembre de 2022, de la negociación, en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones de GRUPO EZENTIS, S.A" a partir del lunes a las 8.30.

La CNMV además añade que el movimiento llega "como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión". La empresa publicó esta misma semana sus resultados hasta octubre, periodo en el que obtuvo unos beneficios de 195,9 millones de euros al haber obtenido una quita superior al 80% de su deuda.