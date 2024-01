El grupo Orange añade el apellido 'está aquí' en su nueva imagen de marca

El grupo Orange lanzará en los próximos días su nueva firma de marca, con una estrategia de comunicación corporativa que no afectará al logotipo. Según ha informado la compañía a los empleados, la teleco incorporará la expresión 'Orange is here' (Orange está aquí), para reforzar conceptos relacionados como la cercanía, la confianza y la calidad en las relaciones del operador con sus clientes.

La compañía que lidera Christel Heydemann abrió el año pasado un concurso para encontrar un apellido a su marca, licitación que finalmente ganó la agencia de publicidad y comunicación Publicis Conseil. "Esta nueva iniciativa subraya el énfasis del Grupo por definir la identidad y los compromisos de la empresa no sólo hacia sus clientes y colaboradores, trascendiendo fronteras y actividades, sino también hacia las mujeres y los hombres de Orange", explican desde la teleco.

"La nueva expresión de marca pretende afrontar los retos de la industria de las telecomunicaciones, siempre en rápida evolución, así como apoyar el despliegue del plan Liderar el futuro, según explica la multinacional.

Caroline Guillaumin, directora ejecutiva de Comunicación del Grupo Orange, ha explicado que las tres palabras 'Orange is here' "reflejan la identidad de marca que queremos representar en Orange. Tres palabras que apoyan el enfoque audaz y dedicado del Grupo a ser más cercano, más accesible y más sencillo. Tres palabras que implican a todos los empleados. Orange, con 30 años de existencia, mira al futuro con confianza y determinación". En este contexto, añaden desde el grupo, "la marca desempeña un papel crucial. Ayuda a que los productos y servicios de Orange destaquen sobre los de la competencia. Define la identidad y el compromiso de la empresa hacia sus clientes y colaboradores, trascendiendo fronteras y actividades".

Escaso impacto en España

El movimiento del grupo tendrá poca trascendencia (o prácticamente nula) en España una vez que la compañía se encuentra en la recta final del proceso de fusión con el Grupo MásMóvil. Eso ocurrirá en cuanto Bruselas apruebe la integración con la consiguiente creación de una compañía participada a partes iguales al 50%. Cuando eso suceda, la filial española del grupo Orange dejará de serlo y, por lo tanto, quedará desvinculada de la estrategia de comunicación del grupo. Hasta el momento, el eslogan de Orange España es el siguiente: Te acercamos a lo que te importa".