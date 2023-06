"Las pymes saben que sin digitalizarse no sobrevivirán, pero falta conocimiento y orden"

Rafael Alcaide conoce bien Vodafone, empresa en la que ingresó en 2004 ocupando distintos puestos de responsabilidad hasta que en 2019 asumió la dirección territorial de Andalucía y Extremadura. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y Máster en Administración de Empresas por San Telmo, destaca la importancia de la digitalización de las empresas y el papel de locomotora que está teniendo Málaga.

Acaba de arrancar un programa de transformación digital de pymes con colaboración con EOI. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual en cuanto a la digitalización de las pymes andaluzas?

El Observatorio Vodafone de la Empresa nos dice que el 75% de las pymes andaluzas invirtieron el año pasado en digitalización. Es un dato positivo. Pero en cambio sólo dos de cada diez considera que el nivel de digitalización es avanzado. Ahí hay aún recorrido. El informe DESI de la Unión Europea dice de España, y es algo extrapolable a Andalucía, que disponemos de buenas infraestructuras, pero que el grado de conocimiento y adopción de la tecnología que puede ir sobre esas redes es todavía pequeño. Tras la pandemia se ha acelerado mucho la concienciación y la responsabilidad de los directivos andaluces, pero queda un camino por recorrer. Hemos identificado que es fundamental formar a los directivos. Todo el mundo tiene claro ya que una empresa que no está digitalizada no va a sobrevivir, o lo va a tener muy difícil, pero hay que poner ahí conocimiento y orden, un plan concreto en cada empresa.

¿Cómo van a impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con este programa?

Esta iniciativa de formación está vinculada a los fondos Next Generation, con 256 millones de euros que el Ministerio destina a formación de directivos a nivel nacional. Los primeros 147 millones se han confiado a EOI, la principal escuela de negocio a nivel nacional. EOI ha confiado en Vodafone para llevarlo a cabo en Andalucía, inicialmente en Sevilla, Málaga, Almería, Granada y Jerez, para llevarlo después a toda la comunidad. El programa tiene como objetivo dotar de capacidades tecnológicas y de digitalización a directivos de empresas de entre 10 y 249 empleados. Que tengan el conocimiento de la tecnología a su alcance y cómo les puede mejorar sus procesos internos y la relación con el cliente. Les facilitará el crecimiento, la internacionalización … La formación no tiene grado de Máster, pero se aproxima. Son quince créditos, 375 horas. Es una formación importante, teórica y práctica, presencial y on line, con acompañamiento, mentorización. El programa se desarrolla este año y el que viene, con la formación de 1.125 directivos en Andalucía.

Formación en 5G

Con este programa se dirigen principalmente a directivos, pero hay un clamor entre las empresas andaluzas, tecnológicas o no, sobre la escasez de perfiles digitales. ¿Cómo está marchando el programa de formación en 5G para desempleados y ocupados que emprendieron con la Junta de Andalucía?

Hay una parte positiva, que es que Andalucía, y en concreto Málaga, se está convirtiendo en un foco de atracción de talento tecnológico. Llegan de fuera, como los nómadas digitales, pero también muchos andaluces que se fueron están volviendo. Lo que está ocurriendo en Málaga es increíble. La administración pública, la Junta, y nosotros desde Vodafone, tenemos mucho foco puesto en capacitar a personas con conocimientos tecnológicos en 5G. Es una tecnología que está transformando el país, está permitiendo desarrollar tecnologías que hasta ahora no eran posibles, como IA, Big Data … Para que Andalucía sea referente a nivel mundial en tecnologías disruptivas que están cambiando el sistema económico es fundamental tener personas formadas. Este programa de formación en 5G arrancó en febrero, con alta demanda de más de 2.500 personas interesadas. Es una formación en un 80% destinada a desempleados y en un 20% a empleados que quieren capacitarse para seguir desarrollándose. Vamos a formar a 3.250 personas en IOT y smart cities, IA y Big Data y realidad virtual y realidad aumentada. El que más demanda está teniendo es el de IA y Big Data. En Sevilla ya hemos tenido 90 personas ya en los dos primeros cursos y vamos a comenzar nuevas ediciones en Sevilla y Málaga. En septiembre arrancaremos en el resto de ubicaciones, Huelva, Algeciras y Villacarrillo en Jaén. Se va a dotar al tejido productivo de profesionales formados en tecnologías que están transformando la economía.

¿Está suponiendo ya la falta de talento un freno a la digitalización de las empresas andaluzas?

Hay altísima demanda de este tipo de perfiles, Aún no es un freno, pero puede serlo a futuro. Si no hacemos las cosas correctamente sí podemos encontrarnos en un futuro con un problema. Pero tanto la administración como la empresa estamos siendo conscientes de esta situación y se están dando pasos interesantes, como esta formación en 5G que es la primera experiencia en Andalucía de este tipo, al margen de sectores más tradicionales. Tenemos que seguir en esta línea.

"Damos a las empresas todo tipo de servicios y soluciones, desde comunicaciones a ciberseguridad, IOT, puesto de trabajo digital ..."

¿Cómo está evolucionando el negocio de grandes corporaciones como Vodafone, de la telefonía y los datos a los servicios avanzados para empresas en temas como ciberseguridad, cloud …?

Somos, en origen, una empresa de telecomunicaciones con recorrido desde los años 80, pero que ha avanzado en los últimos años a una techcom. Sobre la capa de red construimos productos y servicios que se apoyan en esa infraestructura para dar soluciones avanzadas a nuestros clientes. Ya somos una tecnológica, sobre todo para el segmento de la empresa, tanto autónomos como pymes o grandes compañías, y damos a nuestros clientes todos tipo de servicios y soluciones, desde comunicaciones a ciberseguridad, IOT, puesto de trabajo digital... Esa evolución natural ha existido y se sigue desarrollando.

Málaga

En este proceso, ¿qué papel está jugando Málaga en los planes de Vodafone?

Es el hub tecnológico europeo y yo diría que ya con repercusión mundial. En 2021 decidimos después de un tender, una licitación internacional con ocho capitales europeas invitadas, elegir Málaga para un hub que desarrollase `productos y servicios para las empresas a nivel mundial. Desde Málaga estamos innovando para todo el mundo, desarrollando productos y servicios vinculados a tecnologías punteras que van a usar empresas en cualquier parte del mundo. Estamos muy contentos con cómo se ha volcado la administración a todos los niveles, nacional, regional y local, y la verdad es que está siendo un éxito. En la actualidad contamos ya con más de 400 profesionales altamente cualificados y aspiramos el próximo año a superar los 600. La inversión en cinco años va a ser de 225 millones de euros en Andalucía de forma directa, y va a generar un ecosistema tecnológico que posiciona aún más a Andalucía y Málaga.

¿Están encontrando socios locales que cumplan los requerimientos que exigen sus proyectos en Andalucía?

La filosofía de Vodafone es intentar potenciar el tejido tecnológico donde operamos apoyándonos en partners locales, y tenemos el ejemplo de la red wifi de la Junta de Andalucía, en el que trabajamos en UTE con Innovasur, un integrador de la provincia de Jaén. La experiencia está siendo muy positiva. En Córdoba tenemos otro caso con un concurso que hemos ganado, licitado por el Ayuntamiento, con la startup de la Universidad de Córdoba Digitart en el que vamos a proveer una solución blockchain para la trazabilidad de las obras de arte que los distintos museos de la ciudad ceden a otros museos. Son ejemplos de cómo Vodafone potencia con alianzas estratégicas locales el tejido productivo andaluz.

"Vodafone potencia con alianzas estratégicas locales el tejido productivo andaluz"

¿Cómo marcha el desarrollo de su proyecto wifi de Andalucía Vuela al que se refería en alianza con Innovasur?

Llevamos seis meses ya en un proyecto muy ambicioso: la mayor red wifi de Europa. Es muy ambicioso tanto por lo que supone en lo tecnológico como por el tamaño. Estamos hablando de 3.500 sedes, más de 30.000 puntos de acceso wifi … Tiene una complejidad importante. Estamos ya cerca de las mil sedes ya instaladas y con proyección de entregar el proyecto en tiempo y forma.

Digitalización

¿Está dando la administración andaluza los pasos correctos y al ritmo correcto en su proceso de digitalización?

Lo vemos de una forma muy positiva. La Junta, por un lado, ha sabido ver en la digitalización una herramienta de dinamización de la región a nivel económico. Y también lo impulsa desde el punto de vista de la ciudadanía y cómo se relaciona con la administración. Se está empujando desde arriba, desde la Presidencia y la Consejería de Presidencia, con Juanma Moreno y Antonio Sanz implicados directamente. Que los máximos responsables vean la oportunidad y la promuevan es muy positivo. Una evidencia clara es la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que aglutina competencias y presupuestos tecnológicos de la Junta. y facilita la definición de un plan alineado para toda la Junta y que incluya medidas para relacionarse mejor con la ciudadanía y la relación con el ecosistema tecnológico. La interlocución con la Junta, a través de la agencia y con su director gerente Raúl Jiménez, facilita mucho las cosas al menos desde el punto de vista de Vodafone.

Le preguntaba antes por los servicios avanzados a las empresas, pero también están en proyectos de servicios avanzados para administraciones locales, como el de movilidad en Fuengirola. ¿Cómo puede cambiar la tecnología la gestión local?

Hay mucho foco puesto en la sostenibilidad y la organización eficiente de los servicios públicos. En el caso de Fuengirola trabajamos en movilidad sostenible y ordenada, con un sistema que permite organizar el tráfico, sobre todo ahora en verano cuando la población se multiplica. En el municipio gaditano de Rota comenzamos con la implantación de dos proyectos en la misma línea vinculados con la smart city. Por un lado unas pantallas inteligentes en los autobuses de línea para compartir información con los ciudadanos y mejorar la gestión. Y también instalamos pasos de cebra inteligentes, que con una cámara y a través de IA permite adaptar la circulación según el número de peatones que usan ese paso de cebra, regulando semáforos y avisando con señalización a los vehículos. En Níjar tenemos otro proyecto de smart city para conocer en tiempo real la disponibilidad de aparcamientos en la ciudad.

¿Qué frenos o barreras están detectando para que las corporaciones locales adopten la digitalización de forma masiva?

En general la administración pública está muy concienciada de la necesidad de digitalización tanto en sus procesos como en la relación con el ciudadano. Sí que es verdad que se puede mejorar en los tiempos de contratación marcados por la Ley. Todo lo que se pudiera agilizar desde que se define el proyecto, se redactan los pliegos y se licitan sería una ayuda, porque ahora ralentizan mucho el proceso y serían un punto de mejora claro.

Vodafone

¿Se contempla la venta de Vodafone España?

El mercado español es extremadamente deflacionario y competitivo, y esto nos obliga a impulsar una revisión estratégica de nuestro negocio. Esto supone una oportunidad para acelerar el cambio. Necesitamos construir un modelo de gestión empresarial diferente, más ágil y, en cierta forma, más competitivo.

¿Cómo se espera que evolucione el mercado de voz y datos en Andalucía?

Somos un sector muy competitivo y va a continuar siendo así. El negocio tradicional sigue siendo una parte importante de nuestros ingresos y es estratégico. Desde el confinamiento el tráfico de datos móvil subió un 130% y el de datos fijos se multiplicó por dos. El Servicio tradicional de una tecnológica como Vodafone es clave, pero la competencia es fuerte y seguirá existiendo seguro.