Telefónica transfiere a Inter su negocio venezolano de televisión por satélite

Telefónica Venezolana ha acordado la transferencia de sus 150.000 abonados de televisión por satélite a la compañía local Corporación Telemic (Inter), sociedad participada por Orange, dentro de su estrategia de ordenación de activos en ese país. Según ha informado la teleco, los ingresos generados por esa operación no se pueden aún precisar, ya que la filial de Telefónica recibirá una comisión por cada suscriptor que decida cambiar de plataforma y empresa. A partir de ahora, los objetivos prioritarios del grupo español en el país caribeño se centrarán en la telefonía móvil, acceso a Internet y servicios corporativos de conectividad.

Precisamente este 1 de noviembre de 2022 se ha iniciado la primera fase de transición para que los usuarios de Movistar TV que lo deseen puedan registrarse como parte de la cartera de clientes de Inter, "sin necesidad de cambiar sus decodificadores y antenas". Además, al margen del nuevo plan de Inter que elijan, "se les garantizará el precio que pagan actualmente, hasta el final del periodo de transición, que será en el mes de diciembre de este año".

Otras fuentes conocedoras de la situación apuntan a este periódico que el grupo español ha decidido apostar por la fibra óptica como tecnología de acceso a contenidos audiovisuales, en detrimento de la conectividad satelital. Ese abandono de la televisión por satélite ya se realizó a principios del año pasado en El Salvador y el pasado junio en Brasil.

Inter ofrece televisión por cable, internet de banda ancha y telefonía de voz a través de una red de fibra óptica de más de 4.000 kilómetros con presencia en un centenar de ciudades. El principal accionista de Corporación Telemic es el fondo de inversión HM Capital Partner, con un capital de 30,5%, mientras que Orange atesora un 20,23%.

El fin de las operaciones de Telefónica en el negocio de la televisión no ha sorprendido al mercado local ya que el grupo español ya comunicó sus intenciones a principio del pasado verano, con Inter como receptor de los suscriptores hasta entonces en la plataforma de Movistar Venezuela. Los resultados de Telefónica Venezuela no aparecen detallados en las cuentas trimestrales de la compañía al englobarse en el capítulo de otros de Telefónica Hispam. No obstante, el grupo precisa en sus resultados consolidados del primer semestre del año que -al igual que sucede con Argentina- se considera Venezuela como una "economía hiperinflacionaria" desde la perspectiva contable, motivo por el que Telefónica ajusta los datos de aquel mercado con la inflación, para así actualizar el tipo de cambio de cierre del periodo. En su caso, el bolívar digital duplicó su valor respecto al euro, entre junio de 2021 y el mismo mes de 2002, desde 10,6 euros hasta los 22,2 euros por cada unidad monetaria.