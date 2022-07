Morrison & Co compra el 33,3% de Lyntia Networks para completar el consorcio junto a Axa y Swiss Life

La ebullición que vive el mercado de de fibra óptica en España tiene nuevo hito. La aseguradora francesa Axa Investment Managers y la suiza Swiss Life Asset Management han encontrado el tercer socio que buscaban para hacerse con el 33% de Lyntia Networks. La gestora neozelandesa Morrison & Co ha adquirido la participación minoritaria en la operadora española de fibra mayorista de acceso abierto en una operación sujeta al proceso habitual de aprobación y cuyo cierre está previsto para finales de este año.

El pasado mes de mayo, Axa y Swiss Life compraron la compañía española de fibra Lyntia Networks a Antin Infraestructure Partners por más de 2.000 millones de euros. Una desinversión con la que el fondo galo logró jugosas plusvalías. Precisamente Morrison integró inicialmente la alianza constituida ad hoc por las citadas aseguradoras para adquirir el operador español mayorista de fibra óptica. Ahora, ha sellado su entrada como tercer socio en el citado consorcio.

En concreto, la inversión en Lyntia se realizará a través de The Morrison & Co Infrastructure Partnership (MCO IP), un fondo de inversión global de tipo abierto lanzado en 2021 para facilitar invertir en las principales temáticas globales de crecimiento de las próximas décadas, entre las que destacan la digitalización y la descarbonización. Según ha informado Morrison & CO, "a medida que España emerja como centro de conexión internacional, la inversión de Morrison & Co ayudará a lyntia a potenciar su crecimiento y a capitalizar su posición de mercado, ya de por sí sólida".

Refuerza su cartera europea

Morrison, firma especializada en gestión de activos de infraestructuras, está ampliando su cartera en Europa con inversiones en agua, distribución energética, energía renovable e infraestructuras digitales.

El consejero delegado de lyntia Networks, José Antonio López, ha definido la inversión de Morrison & Co como "un fuerte respaldo" para el negocio y su potencial de crecimiento. "Hemos trabajado para construir y consolidar nuestro negocio en los últimos años. La nueva inversión y la experiencia de Morrison & Co en infraestructura digital nos ayudan a posicionarnos para acelerar el crecimiento y reforzar nuestra posición de liderazgo en el mercado", ha afirmado.

Lyntia opera una amplia red de fibra metropolitana y de larga distancia en España, que abarca a más de 43.000 kilómetros, proporcionando servicios de conectividad B2B a escala mayorista a empresas de telecomunicaciones y operadoras, proveedores de nube y centros de datos, entre otras empresas.

Por su parte, el socio y director para Reino Unido y Europa de Morrison & Co, Vincent Gerritsen, ha explicado que "Lyntia tiene una sólida posición de mercado y un impresionante potencial de crecimiento. Nos complace trabajar con su dirección y los demás accionistas, aportando nuestra amplia experiencia en el sector para respaldar a la empresa y lograr su pleno potencial, mediante el fomento de su oferta de red y servicios, proporcionando al mismo tiempo a nuestros clientes una sólida rentabilidad a largo plazo".