Vodafone España hará del teletrabajo su nueva apuesta estratégica

Vodafone España convertirá al teletrabajador en una nueva categoría de mercado. Ante el fenómeno de los nómadas digitales, el operador de telecomunicaciones ha diseñado un paquete de productos y servicios a la medida de este pujante colectivo. De la misma forma que ya existen ofertas específicas para particulares, empresas, pymes y administraciones, la compañía ha abierto su abanico comercial por medio de un paquete de soluciones que incluye todo lo necesario para trabajar a distancia, con fibra, 5G, dos líneas de móviles, portátil y software de productividad.

Bajo la marca "Vodafone Pack Teletrabajo", la división de empresas del operador agrupa los servicios de conectividad con el equipamiento necesario para poder teletrabajar desde casa con las mismas prestaciones que en la oficina. Fuentes del operador estiman que el teletrabajo ha aumentado en España más del 68% desde la pandemia, lo que invita a comercializar desde el canal online el siguiente paquete: Vodafone One Plus, con conectividad con Fibra simétrica de 600 Mbps, una línea principal con velocidad máxima 5G y datos & minutos ilimitados, así como una segunda línea adicional gratuita durante un año con datos y minutos ilimitados, además del pack Seriefans o Familyfans de Vodafone TV a elegir con decodificador incluido, One Number y Secure Net.

A lo anterior se añade el Office 365 edición Business, la solución profesional de colaboración en la nube de Microsoft, instalable para cinco dispositivos, Microsoft Office online, reuniones online a través de Teams, almacenamiento con OneDrive y SharePoint como espacio de colaboración. Para rematar la jugada, la compañía ofrece un ordenador portátil Huawei Matebook D14 y unos auriculares inalámbricos Microsoft Modern. El precio de todo lo anterior alcanza los 83,45 euros al mes, durante el primer año, para después situarse en 100,96 euros, sin incluir el IVA.

Con el lanzamiento de Vodafone Pack Teletrabajo, Vodafone prevé afianzarse como "el mejor partner digital de profesionales y empresas", según explica Daniel Jiménez, director de Vodafone Business, quien considera que la oferta "va a tener una gran acogida entre los profesionales que ahora trabajan también desde sus casas, porque es una solución integral que ofrece los servicios que se necesitan día a día para trabajar de un modo más eficiente y con total conectividad.

Esta oferta para teletrabajadores complementa tanto el denominado Kit Digital, financiado por la administración central, como el producto 'Conectividad Aumentada Lite', un servicio con funcionalidades avanzadas de conectividad, seguridad y teletrabajo para pymes de menos de 10 empleados.