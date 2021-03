La votación para formar el primer sindicato en Amazon en EEUU da paso a un recuento a cara de perro

La histórica elección sindical en un centro logístico de Amazon en Alabama, en lo que sería el primer sindicato para empleados del gigante minorista en todo EEUU, termina este lunes tras dos meses de debates, denuncias de presiones y peleas dialécticas entre la compañía y figuras demócratas como el senador Bernie Sanders. Ahora empieza un largo recuento de votos que los organizadores esperan que sea polémico.

Hasta 5.800 trabajadores en la instalación en Bessemer estaban en el censo para votar si aceptaban unirse al Sindicato de Tiendas Minoristas y Grandes Almacenes. Las reñidas elecciones -por correo- que comenzaron hace siete semanas atrajeron la atención de todo el país, incluido el presidente, Joe Biden, y dejaron una campaña electoral llena de acusaciones de mentiras y presiones. El mandatario pidió que la compañía "no amenazara" a sus empleados y defendió el derecho de los trabajadores a sindicarse, mientras que Sanders y otros políticos demócratas visitaron la compañía la semana pasada, recibiendo numerosos tuits en contra desde la cuenta oficial de Amazon o de sus directivos, que se preguntaban por qué el Congreso no había aprobado una subida del salario mínimo a 15 dólares.

All we want to know is why the Sen is one of the most powerful pols in VT for 30+ yrs and their min wage is STILL only $11.75.AMZN's min wage is $15 + great health care from Day 1.The Sen should save his finger wagging lecture until after he actually delivers in his own backyard. https://t.co/dRo2Tv1xDQ