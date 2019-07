China habría estado instalando una aplicación espía en los móviles de los turistas que llegaban a Sinkiang

China instala una aplicación de vigilancia y seguridad en los móviles de todos los que cruzan la frontera en la región de Sinkiang, que registra el contenido almacenado y realiza búsquedas con temas controvertidos en el país.

Según The New York Times, en la entrada del territorio Chino de Sinkiang -en el oeste del país, y con frontera con Asia Central- las autoridades requieren la entrega de los móviles e instalan una aplicación que registra y rastrea los dispositivos de todos los que crucen por esta frontera.

La instalación de esta aplicación es desconocida para el dueño del móvil, ya que es desinstalada antes de que recupere el teléfono, pero la falta de control en su eliminación en algunos móviles ha dado lugar a su descubrimiento, según explica el medio citado. Esta vigilancia se supone que tiene el objetivo de prevenir el radicalismo Islámico y fortalecer el Partido Comunista en el oeste del país.

Un equipo de investigadores de The New York Times, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, la emisora alemana NDR, The Guardian y Motherboard, realizaron un análisis de está aplicación y descubrieron que la aplicación recoge datos personales, incluyendo los mensajes de texto y los contactos.

También realiza una comparación entre los archivos de imagen y audio de cada teléfono móvil con un banco de documentos que está ya instado en la aplicación de hasta 73.000 archivos, relacionados con temas controvertidos. Muchos de los contenidos en el banco de archivos estaban relacionados con el extremismo islámico, como grabaciones de himnos yihadistas o imágenes de ejecuciones, pero otros se correspondían con escaneos de un diccionario arábe, imágenes del Dalai Lama, grabaciones de pasajes del Corán o incluso una canción heavy metal japonesa

Tanto en Android como en iPhone

En los dispositivos Android la aplicación se llamaba Fengcai y genera una informe de todos los contenidos del 'smartphone' incluidos los eventos del calendario, los mesnsajes de texto o el historial de llamadas, que luego es enviado a un servidor.

El código fuente de la aplicación reveló también que la empresa FiberHome había sido la encargada de desarrollar la aplicación. Según la página web de la compañía, ofrece productos para ayudar a la policía a recopilar y analizar datos, y ha firmado acuerdos con las autoridades de seguridad en toda China.

En el caso de los dispositivos de Apple, según explica The New York Times, los iPhone se conectan a otro dispositivo vía USB, pero no se sabe bien qué ocurre con ello. En el caso de la 'app' para Android, la investigación ha concluido que aunque esta permanezca en el 'smartphone', no realiza análisis en segundo plano.