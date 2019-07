WhatsApp, Facebook e Instagram restablecen su actividad tras los problemas de conexión

Las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram han restablecido durante esta noche su funcionamiento tras los problemas experimentados a nivel mundial, España incluida, y durante varias horas desde la tarde de este miércoles, que impedían a los usuarios cargar imágenes , vídeos así como la carga correcta de los audios.

Los problemas de funcionamiento en los servicios comenzaron este miércoles en torno de las 16:00 horas, en horario de España peninsular, y afectaron principalmente a Europa y la zona central y el este de Estados Unidos en el caso de Facebook, a América del Sur y Europa central en el caso de WhatsApp; y a Europa y Estados Unidos para Instagram, según Down Detector y Outage Report.

En torno a las 2:00 horas de la madrugada en España, Facebook ha confirmado en Twitter que el problema que afectaba a la carga de vídeos, imágenes y otros archivos "se ha solucionado" y que el servicio está "de vuelta al cien por cien para todos".

Asimismo ha asegurado desde su cuenta profesional Facebook Business que la caída global se ha debido a un problema registrado durante "operaciones de mantenimiento rutinarias" efectuadas por la compañía.

En el caso de Instagram, la red social ha publicado también en Twitter a las 2:00 de la madrugada en España informando de su restablecimiento al cien por cien. Al mismo tiempo, WhatsApp ha vuelto a prestar su servicio de forma normal.

We're back! The issue has been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. pic.twitter.com/yKKtHfCYMA