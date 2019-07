Instagram permite crear grupos de chat con amigos a través de las historias

Instagram ha introducido una nueva función en sus historias en las que permite a sus usuarios invitar a sus amigos a sumarse a grupos de chat a partir de stickers que pueden añadirse a las publicaciones.

La nueva función de la red social proporciona "una forma sencilla de comenzar conversaciones con un grupo de amigos directamente desde tu Historia", como ha informado la compañía a través de su cuenta oficial en Twitter.

Esta característica funciona a partir de unas nuevas pegatinas o stickers de chat, que los usuarios pueden añadir a sus Historias, de manera que sus amigos vean acompañando a las publicaciones una invitación para formar parte de un grupo de chat de Instagram. Puede encabezarse de un texto para explicar la temática del grupo.

Al pulsar en el 'sticker' de chat, los usuarios no se añaden automáticamente al grupo, sino que envían una solicitud para incorporarse que puede ser aceptada por el administrador.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ