El precio de la subasta del espectro para el 5G en Alemania es "negativa" para las telecos, según Moody's

La subasta del espectro para el despliegue de la nueva tecnología 5G en Alemania, que concluyó el miércoles tras 497 rondas, es "negativa" para el perfil de crédito de las compañías de telecomunicaciones, según ha asegurado la agencia de calificación crediticia Moody's en un informe.

El regulador alemán Bundesnetzagentur concluyó esta semana la subasta en la que la suma de las ofertas presentadas por los cuatro participantes (Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafome y 1&1 Drillisch) ascendió a 6.550 millones de euros. Según Moody's, ese precio está un 10% por encima de las estimaciones preliminares.

Las cantidades que abonará cada operador son consistentes con sus respectivos ratings, por lo que no se pronostica ninguna rebaja en la nota crediticia en los próximos meses. Además, la calificadora de riesgos ha alertado de que no espera que 1&1, que ha adquirido espectro por primera vez, se convierta en un "disruptor agresivo" del mercado, por lo que su estrategia "no es clara".

En este sentido, si 1&1 decidiese convertirse en un operador de telefonía independiente afectaría de forma negativa a los ingresos de Telefónica, ya que actualmente es un operador móvil virtual (OMV) a través de un acuerdo con la filial alemana de la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete.

La subasta del espectro alemán finalizó después de que Deutsche Telekom ofreciera 2.175 millones de euros, seguida de las ofertas de Vodafone, con 1.880 millones, Telefónica, con 1.425 millones, y 1&1 Drillisch, con 1.070 millones.