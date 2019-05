Tengo un Huawei o pensaba comprármelo, ¿cómo afecta a mi móvil la ruptura de Google con la compañía?

Google ha anunciado que rompe relaciones con Huawei debido a la directiva del presidente de EEUU de prohibir las relaciones comerciales con una serie compañías incluidas en una lista negra de supuesto espionaje que va contra la seguridad nacional.

El auge de Huawei en España ha sido considerable. Según Kantar, durante el pasado año obtuvo el 23% de cuota (integrando su segunda marca Honor) de mercado con lo que ya son muchos los que o bien tienen un terminal chino, o bien estaban pensando en comprárselo. Anivel global el auge también es importante. En el primer trimestre del año ha pasado de 39,3 a 59,1 millones de unidades vendidas, según los datos de IDC. Eso sí, Samsung sigue liderando el sector con 71,9 millones de dispositivos.

La ruptura de acuerdos entre ambas compañías ha hecho que los usuarios que tienen un Huawei o un Honor, se pregunten qué va a pasar ahora con sus teléfonos. A corto plazo no habrá cambio, sino que será en los próximos meses cuando se puede empezar a notar el fin de las relaciones.

Aunque Google podría desde ya impedir el acceso completo a los actuales terminales de la compañía a su tienda de aplicaciones, desde la cuenta de Android se ha querido tranquilizar a los usuarios. "Estamos cumpliendo con la norma y analizando las implicaciones. Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las medidas de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes".

De este modo, los dueños de un Huawei o un Honor no van a experimentar cambios. Sin embargo, sí que lo notarán en las futuras actualizaciones del sistema. Si no se destensa la situación, sus móviles de última generación se quedarán obsoletos mucho antes que sus rivales ya que no podrán actualizar a la siguiente versión de Android 10, Q, presentada hace 15 días.

La imposibilidad de actualizar a Android Q no sólo hará que sus móviles sean más inseguros y no puedan optar a los parches de seguridad lanzados por la compañía, sino que tampoco serán compatibles con las últimas versiones de las aplicaciones más populares del sistema operativo.

¿Es una situación irreversible?

La escalada en la tensión comercial entre EEUU y China se ha cobrado en Huawei a su última víctima y son los usuarios los que han salido peor parados. La ruptura de los acuerdos entre ambas empresas no es irreversible y habrá que estar atento a las decisiones que toma Donald Trump y su homólogo Xi Jinping.

A los usuarios de Huawei les queda confiar en que el caso termine desarrollándose como ZTE. La también compañía china tuvo un veto comercial con compañías de EEUU durante tres meses, un tiempo tras el cual pudo volver a tender puentes con las compañías norteamericanas tras pagar una sanción económica.

El caso es distinto con Huawei y la incógnita se cierne sobre el futuro de los teléfonos de la marca, que actualmente se basan en el sistema operativo de Google. En abril se conocía que la empresa estaba trabajando en un plan B por si esta situación se producía y tendría listo un sistema operativo alternativo a Android. Quedará por ver qué decisión toma Huawei al respecto: si tratar de encauzar la situación u optar por una alternativa al margen de Google.

En suma, si usted tiene un teléfono de Huawei no se preocupe a corto plazo, pues nada va a cambiar en su teléfono. Eso sí, sea consciente de que su móvil puede quedar obsoleto antes que la competencia.

Por su parte, si tenía pensado comprar un Huawei, piénselo dos veces antes de hacerlo. Ahora mismo la empresa se enfrenta a una gran interrogante que puede hacer cambiar por completo la estrategia de telefonía móvil actual.