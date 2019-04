Es oficial: el OnePlus 7 llegará el 14 de mayo y tendrá varias versiones

OnePlus cambia de estrategia. La compañía ha anunciado que el próximo 14 de mayo presentará su familia OnePlus 7, confirmando así que en menos de un mes lanzará más de un dispositivo con los que renovar su catálogo.

Del mismo modo que Huawei o Samsung, se prevé que la compañía fundada por Pete Lau y Carl Pei presenten dos versiones del OnePlus 7, que cambiarán en diseño, prestaciones y precio.

En concreto, el CEO de la compañía, Pete Lau, indicó en una entrevista a The Verge que el OnePlus 7 Pro tendrá una pantalla muy avanzada, no sólo en resolución sino también en fluidez.

Según ha filtrado el conocido bloguero @onleaks, OnePlus lanzará al menos dos terminales, un OnePlus 7 y un OnePlus 7 Pro. El OnePlus 7 heredará el diseño del 6T y mejorará en cámara, batería y cargador pero mantendrá el diseño y la pantalla de 6,4 pulgadas con notch con forma de gota.

El OnePlus 7 Pro por su parte será un panel curvado de 6,6 pulgadas con un mecanismo que ocultaría la cámara frontal -al estilo de Oppo- lo que permitiría tener todo el panel despejado. Se espera que esta pantalla tenga una tasa de refresco de 90 Hz lo que hará mucha más fluida la experiencia.

Además, se especula que la versión Pro contará además con conexión 5G, la misma carga rápida que el 6T McLaren y una triple cámara trasera con sensor principal de 48 megapíxeles, teleobjetivo y gran angular.

#OnePlus May 14th launch event: #OnePlus7 ? 6.4" flat display / waterdrop notch front camera / dual rear camera with 48MP as primary #OnePlus7Pro ? 6.64" curved display / pop-up front camera / triple rear camera with 48MP as primary + Telephoto + Ultra Wide#OnePlus7PRO5G pic.twitter.com/zGic9AQdVx