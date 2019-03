Thermomix TM6, el rey de la cocina se renueva con más modos y WiFi integrado

El rey de la cocina se ha rediseñado. Thermomix ha presentado hoy el nuevo modelo de la compañía, la TM6, una versión más avanzada por fuera, pero todavía más por dentro.

A primera vista, la TM6 es muy similar al modelo anterior lanzado hace poco más de cuatro años. La propia compañía reconoce que se han adelantado a la demanda de los consumidores, pero "pero como líderes del mercado nos corresponde estar por delante de la competencia".

El modelo, que llegará a finales de mayo por 1.259 euros, cuenta con una pantalla más grande (6,8 pulgadas), accesorios y vasos más avanzados que permiten realizar nuevas formas y modos de cocinar. Y es que el robot de cocina ahora permite cocinar al vacío, fermentar, alta temperatura y hace un guiño a la tendencia a las crock pot con la posibilidad de cocción lenta.

La idea de Vorwerk es que el cocinado sea más fácil que nunca, por lo que ahora se pasa de funciones a modos. Se han automatizado las funciones.

El equipo es capaz de identificar los alimentos en función de las recetas que el usuario elija en la pantalla. Y es que a diferencia del modelo anterior, la TM6 incorpora WiFi y un buscador avanzado con lo que bastará con navegar a través del panel táctil del aparato para elegir qué recetas se desea escoger o a qué funciones se quiere acceder.

Con este avance, la compañía incentiva su suscripción de recetas online y destierra para siempre los libros de recetas, lo que implica la necesidad de pagar por Cookidoo, su servicio en la nube. Eso sí, se mantiene el precio en los 36 euros al año.

Cookido se ha mejorado con nuevas búsquedas no sólo por lo que nos apetezca comer, sino evitando incluso ingredientes o alimentos. Cuenta con 4.000 recetas en español, 40.000 en todos los idiomas, contenido editorial y consejos, trucos e información útil. La gran mejora del servicio es llegar a un "Cookido personalizado en función de las recetas que se vayan consumiendo".

Modos de cocinar, opciones para todos los gustos

A partir de ahora, Vorwek incorpora a las funciones tradicionales la opción 'modo', que vienen a ser procesos automatizados por los que la máquina ya sabe lo que tiene que hacer de forma autónoma. De esa forma, el robot calentará lo que considere oportuno o, incluso, detendrá el funcionamiento de las cuchillas en determinados procesos.

Modo hervidor. El sistema eleva la temperatura del agua entre 100 y 1.800 grados de agua, pero con la capacidad de seleccionar la temperatura de grado en grado, en lugar de 5 en 5 grados. Este recurso será muy agradecido para los padres que preparan biberones a la temperatura idónea, pero ahora sin tener que preocuparse de programar el tiempo.

Modo de trituración. La Thermomix aumenta la temperatura progresivamente, lo que aporta más seguridad en los triturados en calientes.

Modo cocción lenta, por la que los cocineros pueden programar hasta ocho horas de trabajo.

Modo fermentación. Muy valorado para producir yogures y masas, con una tiempo de trabajo programable de entre 37 y 70 horas.

Modo al vacío. Proceso muy agradecido para aquellos usuarios interesados en elaborar sus carnes, verduras o pescados en bolsas al vacío, que se cuecen en agua con temperaturas ahora muy precisas -de grado en grado-, programable hasta en 12 horas para así conseguir lograr texturas espectaculares.

Modo de amasar. Este recurso permite trabajar hasta con un kilo de masa y con un máximo de 60 grados de temperatura.

Más limpio, más silencioso

Más allá del avance en el cocinado y de hacer todo más fácil que nunca, la nueva Thermomix es más limpia, más potente y más silenciosa que el modelo anterior.

Es más limpia gracias a la incorporación del modo prelavado, especialmente útil para ciertas recetas que no manchan demasiado el vaso, para aplicar agua, jabón o vinagre. Esto no implica que no haya que lavar la Thermomix entre procesos sino que será más fácil limpiar entre procesos.

El silencio lo logra gracias a la incorporación de nuevos módulos de silicona que sellan la TM6 de una forma mejorada con respecto al modelo anterior. Esto no implica que pierda funciones ya que pese al sellado se sigue permitiendo la evacuación de vapores así como el añadido de aceite.

La incorporación de la silicona en el sellado no es el único elemento cambiado en los accesorios. Así, el fabricante alemán renueva el cestillo, ahora con una tapa que delimita la cantidad máxima que puede vertirse en el vaso, sistema que también deja circular el vapor, sin que haya riesgo de presión dentro del recipiente.

Asimismo, el cubilete ahora es mucho más silencioso que el de sus hermanos gracias a la silicona que se ha situado en la parte inferior. Igualmente, la espátula gana en flexibilidad, lo que permite retirar la masa más dura y rebañar el vaso con la máxima eficacia.

Por último, la TM6 incorpora una rejilla antisalpicaduras, que facilita la evaporación con plena seguridad y ofrece un nuevo vaso más cómodo que el de las versiones anteriores.