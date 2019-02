Vodafone realiza con 'elEconomista' una de sus primeras llamadas 5G fuera de laboratorio

Vodafone España protagonizó ayer una de sus primeras llamadas sobre tecnología 5G, al margen de las pruebas realizadas en los laboratorios y en condiciones operativas convencionales. En concreto, la conexión telefónica se realizó entre un terminal 5G de Huawei de Yago Tenorio, director de Red del Grupo Vodafone, situado en un hotel en el centro de Barcelona, y el teléfono móvil particular del redactor de elEconomista.es especializado en telecomunicaciones, un Samsung Note 9 de la red de Movistar.

En dicho enlace, Vodafone utilizó el estándar 3GPP NSA, a través de la banda de frecuencias de 3,7 GHz, con una latencia cinco veces inferior a la de una llamada convencional sobre 4G. La conversación por videoconferencia se produjo minutos después de las 11:00 de la mañana y se prolongó durante apenas un minuto, con una calidad de imagen y sonido que predispone a lo mejor con vistas a los próximos años.

Hace justo un año, el 20 de febrero de 2018, Vodafone y Huawei protagonizaron la primera llamada 5G en el mundo en entorno real, entre Castedelldefels (Barcelona) y Madrid, por medio del estándar NSA (Non Stand Alone), que incluye las especificaciones provisionales del 5G. No obstante, dicha conexión se gestionó a través de un terminal de telefonía de laboratorio, cuyo tamaño era similar al de una nevera. Doce meses después, el mismo operador ha realizado la comunicación sobre las redes 5G precomerciales, pero ahora con un smartphone de Huawei.