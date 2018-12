Apple para la venta de los iPhone 7 y 8 en Alemania por un litigio de patentes con Qualcomm

Nueva victoria de Qualcomm frente a Apple, esta vez en Alemania. El fabricante de chips ha conseguido paralizar la venta de algunos modelos antiguos de iPhone debido a una infracción de una patente relativa al hardware.

Apple ha asegurado que retirará los modelos 7 y 8 de iPhone de sus tiendas alemanas después de que un tribunal haya dictaminado que ya no podría vender algunos modelos en Alemania que contienen un componente en particular.

Esta decisión ha hecho que las acciones de Apple hayan caído algo menos de 1%, llegando a situarse a menos de 160 dólares en el Nasdaq.

La decisión de Apple es una anticipación a la posible aplicación del fallo, que no es esperaba a corto plazo. Y es que si la compañía apelaba o si Qualcomm no depositaba depositaba una fianza de 668,4 millones de euros no se podía iniciar el procedimiento para hacer cumplir la orden.

Eso sí, el fabricante del iPhone ha asegurado que apelará la decisión. "Estamos decepcionados por este veredicto y planeamos apelar. Todos los modelos de iPhone siguen estando disponibles para los clientes a través de operadores y revendedores en 4.300 ubicaciones en toda Alemania. Durante el proceso de apelación, los modelos iPhone 7 y iPhone 8 no estarán disponibles en las 15 tiendas de Apple en Alemania". En cualquier caso, los modelos lanzados en septiembre, iPhone XS, XS Max y XR seguirán estando disponibles en todas las Apple Store de la compañía.

Conflicto judicial

Esta paralización de la venta de los modelos de iPhone en Alemania llega después de que Qualcomm haya obtenido una victoria judicial en China por dos patentes relativas al software, distintas a la cuestionada hoy.

El caso es parte de un conflicto judicial más amplio entre los dos empresas, en el que Apple argumenta que Qualcomm se ha involucrado en prácticas comerciales anticompetitivas para proteger un monopolio de los chips que permiten a los móviles a conectarse a redes de datos inalámbricas. En el mismo sentido, la Comisión Federal de Comercio de EEUU también ha demandado a Qualcomm por sus prácticas comerciales en un caso que se presentará a juicio en California el próximo mes.

Por su parte Qualcomm ha alegado en tribunales de todo el mundo que Apple violó sus patentes, por lo que ha solicitó prohibiciones en las ventas de iPhone tanto en EEUU como en China. El caso alemán es el tercer gran esfuerzo de Qualcomm para asegurar una prohibición del lucrativo negocio de venta de iPhone y dañar las cuentas de la compañía.