Google Assistant crece en España con acciones diseñadas para toda la familia

El Asistente de Google (Google Assistant) en España ha introducido las acciones de terceros diseñadas especialmente para niños y familias con hijos, entre las que se encuentran practicar inglés, cantar canciones o los cuentos interactivos.

Las nuevas acciones inauguran dentro del Asistente la nueva categoría 'Para toda la familia' que incluye, de las más de 300 acciones disponibles, las especialmente diseñadas para familia y niños, como ha informado la compañía en un comunicado.

Algunas acciones disponibles 'Para Toda la Familia' son un juego de trivia ('Ok Google, hablar con Preguntados'), practicar inglés ('Ok Google, hablar con SmartKids'), cantar canciones ('Ok Google, hablar con el Reino Infantil'), construir cuentos interactivos ('Ok Google, hablar con Discovery Kids') o preguntas sobre ciencia y astronomía (Ok Google, hablar con Museo Interactivo Mirador).

El Asistente de Google está disponible en todos los teléfonos Android versión 5.0 Lollipop o superior, en los altavoces inteligentes Google Home y Google Home Mini, 'smartwatches' con Wear OS y en teléfonos iOS. Disponible en Google Play y App Store.