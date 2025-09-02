El truco secreto de Google Maps para no perderte nunca más cuando vas caminando a tu destino

La verdad es que guiarte con un mapa GPS virtual es más sencillo que con un mapa de papel de toda la vida, ya que estas apps son mucho más exactas y nos muestran mejor la superficie en la que estamos.

Sin embargo, si alguna vez has utilizado Google Maps, seguro que en más de una ocasión has tenido problemas para entender e interpretar hacia dónde nos está indicando la plataforma, porque aunque supuestamente es más claro, hay veces que no lo es del todo.

Sobre todo cuando vamos a iniciar nuestra ruta a pie. Siempre tenemos como referencia el punto azul del mapa, que se supone que somos nosotros, pero hay ocasiones en las que tarda en cargar o que directamente no entendemos bien hacia qué dirección tenemos que ir para llegar a nuestro destino.

Hasta hace relativamente poco, la única solución que tenían los usuarios era la de comenzar a andar hacia una dirección y ver si este punto azul se mueve en la dirección que deberían o si están yendo en el sentido contrario. También había otros que buscaban referencias como un negocio o una estatua o parque que vieran desde donde estaban para saber si era por ahí o por el otro lado.

No obstante, Google Maps se actualiza constantemente para ofrecer a sus usuarios lo mejor, y como muestra @joaquinasola5 desde su cuenta de TikTok, ahora hay un truco escondido que permite que la app muestre la orientación exacta en tiempo real. Gracias a esta opción, los usuarios pueden identificar de inmediato la dirección correcta de su ruta, lo que les permite evitar errores al desplazarse a pie.

Cómo activar la función de orientación: paso a paso

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Google Maps, seleccionar un destino y elegir la opción de Ir a pie. Una vez inicies el trayecto, busca un icono situado a la derecha de tu pantalla de un chincheta dentro del símbolo de escanear, justo encima de la brújula.

Pulsa sobre ella, y verás como se abre la cámara, para que después solo tengas que apuntar tu móvil hacia arriba para que la app muestre una flecha en realidad aumentada, indicando la dirección exacta que se debe seguir. Aunque también puedes activar este truco antes de iniciar la ruta, y que junto a la opción de Iniciar, aparece otra llamada Navegar que hace lo mismo.