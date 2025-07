Demandado por Apple por filtraciones de la compañía: esto es todo lo que ha desvelado

El éxito y popularidad de Apple ha provocado que todo el mundo quiera saber con antelación qué es lo nuevo que prepara la compañía y, por ejemplo, en los meses anteriores al lanzamiento del próximo iPhone las redes y medios se llenan de teorías y filtraciones sobre cómo va a ser el próximo móvil de la compañía de la manzana mordida.

Y así con todos los productos, por ello Apple intenta esconder sus avances de la mejor manera posible y no da ni media pista hasta el propia día del lanzamiento. Pero aun así, por x o por y, los expertos en la materia encuentran siempre formas de descubrir antes de tiempo que está cocinando Apple y una de estas personas reconocidas por su trabajo y fiabilidad en lo que se refiere a las filtraciones es Jon Prosser.

Este es un reconocido creador de contenido tecnológico, que destaca por sus filtraciones con muchos aciertos, y también alguna que otra polémica. Y ahora se enfrenta de nuevo a un problema importante, Apple le ha demandado por uno de sus últimos vídeos alegando que ha participado activamente en la obtención y difusión de secretos industriales.

Según Apple, Prosser es el coautor de una acción deliberada para obtener acceso no autorizado a los secretos de la compañía, en concreto desde Apple defienden que junto a Michael Ramacciotti, un empleado externo vinculado a uno de sus contratistas, tuvieron acceso a un prototipo de iPhone y grabaron un vídeo publicando antes de tiempo las novedades que preparaba la empresa.

Vídeo YouTube

En la denuncia, Apple asegura que mostraron las novedades de iOS 26, al enseñar nuevas funciones y características antes de tiempo, provocándoles daños sustanciales, no solo por la pérdida de control informativo, sino por el riesgo de que las competencia les copie. Y acusa que las filtraciones les sirvieron para obtener notoriedad y beneficio económico.

Por su parte, Prosser ha negado públicamente estas acusaciones y se declara inocente, "Así no fueron las cosas por mi parte. Por suerte tengo recibos de ello. Yo no "conspiré" para acceder al teléfono de nadie. No tenía ninguna contraseña. Yo no era consciente de cómo se obtuvo la información", explicó a través de su perfil de X.

Este asegura que todo funcionó como suele ocurrir con las filtraciones dentro del mundo periodístico, y advierte de los peligros de que Apple lleve a los tribunales a aquellos que difunden información veraz, aun cuando esta provenga de fuentes internas no autorizadas.

De qué habló en su vídeo

El video presenta una filtración de iOS 26, destacando varias novedades y cambios en el sistema operativo:

Rediseño de iconos.

Animaciones y elementos del sistema : se muestran nuevas animaciones del sistema y cambios en los interruptores de palanca.

: se muestran nuevas animaciones del sistema y cambios en los interruptores de palanca. Centro de Control.

Nuevas aplicaciones nativas.

Nueva característica de cámara: se introduce una función exclusiva para los modelos Pro (iPhone 17 Pro o Pro Max) que permite grabar simultáneamente con la cámara trasera y delantera.