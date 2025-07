El filósofo Zygmunt Bauman: "Mark Zuckerberg aprovechó la mayor inseguridad humana para hacerse millonario"

No hay duda en que existe un antes y un después de cómo nos relacionamos con los demás desde la aparición de las redes sociales en nuestras vidas. Hoy en día parece que no eres nadie si no tienes presencia en estas plataformas, por lo menos entre las generaciones más jóvenes, y es que la apps nos han absorbido y muy pocos consiguen salir de ellas.

Muchas veces llamadas la droga del siglo XXI, las redes sociales ya no son solo el medio de entretenimiento más utilizado en el mundo, sino que se han convertido en la vida de millones de usuarios que pasan sus días navegando en ellas sin parar, y es que hasta cuando están haciendo otras cosas, tiene Instagram o TikTok abierto.

Hemos llegado a tal punto, que las redes sociales son una adicción más que tenemos, y según el filósofo Zygmunt Bauman, autor del célebre concepto de modernidad líquida, es porque sus creadores han encontrado y sabido explotar el que es uno de los mayores miedos que todos tenemos.

Fue en una entrevista para el programa de televisión de La Sexta, Salvados de Jordi Évole, en el que el filósofo polaco-británico reflexionó sobre como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y ahora dueño del conglomerado que conforma Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) se ha hecho milmillonario sacando provecho de las inseguridades de la sociedad.

Las redes como un refugio emocional

"Las personas tienen pesadillas con quedarse solas, con ser expulsadas, con perder el contacto con la vida que las rodea", explicaba Bauman, y mediante estas plataformas, al subir fotos, vídeos o comentarios nos sentimos conectados con el mundo, aunque estemos solos en la habitación de nuestra casa.

El filósofo señala que es algo que engancha y nos reconforta, ya que al recibir un "me gusta" sentimos que alguien ha conectado con nosotros. Ese es el verdadero gancho que tienen, y como decíamos, no estar en las redes es casi como no existir para el mundo.

A partir de esta sensación, Zuckerberg se ha vuelto milmillonario, "gracias a eso ha ganado más de 50.000 millones de dólares" señalaba este. Pero lo peor de todo el verdadero gancho de esas plataformas es que nos hacen sentir el lazo con los demás, cuando la realidad es que la inmensa de mayoría de contenidos que vemos son falsos, porque por norma general las personas solo suben sus momentos felices, y casi nadie habla de los altibajos.

En una sociedad donde ahora conocemos a las personas a través de una pantalla, estamos viendo como los niveles de ansiedad, soledad e incluso depresión no dejan de crecer. Las redes sociales son un parche para cubrir una necesidad emocional tan básica como el miedo a estar solo, pero no es la solución y como sociedad, debemos hacer algo para combatir esta tendencia.