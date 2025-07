Saltan las alarmas: esta es la única forma segura de compartir el DNI, según una experta en ciberseguridad

Nuestra identidad es uno de los aspectos más valiosos que tenemos, aunque en la mayoría de las ocasiones no solamos pensar en ello y ni la protejamos como deberíamos. En este mundo cada vez más digital donde las estafas y engaños son orden del día, hay que tener especial cuidado a la hora de compartir documentos del calibre del DNI.

Ahora, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina para viajar, alquilar una habitación o un coche los propietarios y gerentes nos suelen pedir una copia del DNI para poder hacer las comprobaciones pertinentes y cerciorarse que nosotros somos realmente quienes decimos que somos.

La cosa es que este documento es muy importante y valioso, y de caer en malas manos, aunque se trate de una copia esta puede ser utilizada para suplantarnos y llevar a cabo todo tipo de estafas y ciberataque en nuestro nombre, lo que puede acabar afectando a personas cercanas a nosotros e incluso acarrearnos problemas legales.

La única forma segura de compartir el DNI, según una experta

El desconocimiento de los usuarios, hace que muchas empresas lo hagan porque para ellos es más cómodo y fácil para tener un registro. Sin embargo, tú te puedes negar a dar una copia, pero en el caso de que lo vayas a compartir, la experta y divulgadora de ciberseguridad María Aperador (@mariaperadorcriminologia) ha compartido unas claves para hacerlo de manera segura y evitar que puedan hacerse con nuestros datos.

Los hoteles solo deben de recopilar el nombre y apellidos, para identificar plenamente al cliente, el número de documento de identidad, la fecha de nacimiento, para verificar la mayoría de edad y la nacionalidad de la persona. Por eso, como explica la experta, en la copia que vamos a dejar, lo recomendable es pixelar el resto de datos, como fecha de caducidad, dirección y demás.

Otro gesto que parece mínimo, pero que es esencial para que se vea que es una copia y no el original, es la de pasar la foto del DNI o la copia en blanco y negro, y no en color. A su vez, si no quieres que se pueda utilizar para otros fines más allá del motivo por el que lo envías, la experta señala que puedes poner una marca de agua.

Por ejemplo, ella ha puesto la palabra "alquiler" para que solo se pueda usar con la intención de alquilar un piso. Por último, Aperador señala que ha visto un incremento de peticiones de mandar una foto del DNI con nosotros por detrás sujetándolo, y avisa de que esto es también muy peligroso, porque de caer en las manos equivocadas podrán suplantarnos la identidad de manera sencilla.