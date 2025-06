Confirmado: llevar el móvil encendido en el control de seguridad del aeropuerto puede ponerte en peligro sin que lo sepas

La llegada del verano no solo significa la llegada del calor infernal, sino que también supone el comienzo de las tan ansiadas y esperadas vacaciones. Cada uno tiene sus preferencias, playa, montaña, pueblo o todas, y mientras la mayoría hará sus viajes en coche, el número de viajeros aéreos también se multiplica en estas fechas.

Viajar en avión puede ser una situación estresante, y es que hasta que no estás sentado en tu asiento, no puedes estar completamente tranquilo. Y es que tienes que llegar con antelación, asegurarte de que llevas todos los documentos y el equipaje, y por supuesto pasar los controles de seguridad.

Pero tras las declaraciones de los propios trabajadores del TSA en EEUU (Administración de Seguridad en el Transporte), esta actividad se vuelve todavía más estresante, ya que como han confirmado tu móvil puede estar en peligro y te puede poner en riesgo mientras pasa por los escáneres metidos en la bandeja.

En profundidad

Esto es porque con distraerte tan solo unos segundos, te podrían robar tu teléfono móvil, y ya no es solo cuestión de que te quedas sin tu dispositivo para las vacaciones, sino que como el ladrón tenga un mínimo de dotes informáticas podrá desbloquearlo y acceder a toda la información que almacenas en él, que va desde datos personales a los bancarios, además de todo lo necesario para poder suplantar tu identidad y cometer varios fraudes en tu nombre.

Pero es que ni siquiera tienes que ser despistado para que esto te ocurra, ya que todo el mundo sabe que pasar por el control puede durar más de lo esperado, ya sea porque te has olvidado de quitarte el cinturón, pita aleatoriamente y te tienen que registrar o cogen una maleta tuya para examinarla.

Son muchas formas en las que puedes desviar la atención (aunque sea unos segundos) de tus pertenencias, en especial el móvil, y con tan solo unos segundos les da tiempo a coger tu teléfono, mezclarse entre la multitud y desaparecer. Y esto no es algo puntual, sino que un informe de la Policía Aeroportuaria de Los Ángeles muestra que, de cada diez teléfonos denunciados como perdidos, cuatro estaban en realidad en manos de otra persona.

Cómo puedes impedirlo

Lo cierto es que para evitar este robo, es tan fácil como guardar el móvil, pasaporte y cartera en alguna de las maletas o mochilas que tengas mientras pasas el control, así no está a la vista ni es accesible para los ladrones. A su vez, es recomendable que antes de pasar el control estés preparado para este, por ello asegúrate de que no tienes nada en los bolsillos, no llevas cinturón, ni nada que te haga pitar para llegar cuanto antes a la bandeja con tus pertenencias.

Y en el caso de que te lo hayan robado, acude cuanto antes a los equipos de seguridad del aeropuerto para denunciarlo, estos lugares están repletos de cámaras que graban todo lo que es muy útil para identificar al ladrón y pillarlo antes de que desaparezca.