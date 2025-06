"Hazte fontanero": el consejo del padrino de la IA sobre las oportunidades laborales del futuro

La Inteligencia Artificial se ha convertido en la tecnología del momento, y es que no hay nuevo proyecto, aparato o app que no integre la IA de alguna manera u otra. La razón de ello es clara, nos permite hacer multitud de tareas o acciones de una manera mucho más rápida y eficaz de como podíamos hacerlas hasta ahora.

A pesar de las ventajas, la IA siempre se ha visto con cierta dualidad, ya que todo lo que nos da, también no lo puede quitar, y sin duda el empleo o el reinado de los humanos como los seres más inteligentes que habitan el planeta Tierra, son aspectos que preocupan a millones de personas.

No todo el mundo tiene los conocimientos o saben de primera mano el verdadero potencial o impacto de esta tecnología, pero Geoffrey Hinston, a parte de ser un reciente premio Nobel de Física, es considerado también el padrino de la IA, por su vital papel a la hora de desarrollar esta tecnología tal y como la conocemos hoy en día.

No obstante, a pesar de ser una de las personas que ha hecho posible que la IA llegue a los niveles en los que se encuentra hoy en día, desde hace varios años se ha convertido en un divulgador de los peligros de esta tecnología, al punto que abandonó su trabajo en Google para poder alertar de la amenaza existente.

Ahora, durante una entrevista en el podcast The Diary of a CEO (El diario de un CEO), Hinton reveló un aspecto sin duda interesante sobre el futuro de las oportunidades laborales, y cuáles serían las mejores habilidades para aprender y no quedarse obsoleto frente a la IA.

"Hazte fontanero"

Puede parecer broma, pero Hinton asegura que en un mundo cada vez más tecnológico y avanzado donde la IA va a ser capaz de hacer casi de todo, trabajos como el de fontanero, electricista, cerrajero o carpintero se convierten en los pocos empleos en los que la IA no podrá sustituirnos, y por lo tanto los que más seguros y futuro tienen.

La IA ya es capaz de hacer una gran variedad de tareas de manera más rápida y eficiente que las personas, y esto solo va a ir a más con el paso del tiempo, pero tareas manuales que seguiremos necesitando en el futuro parece que estarán fuera del alcance de las máquinas.

A parte de reflexionar sobre el futuro del trabajo, el padrino de la IA también señaló que es importante que prestemos atención y seamos conscientes de los potenciales peligros de esta tecnología.

Hinton señala que a medida que la IA vaya ganando consciencia, los seres humanos pasaremos a ser los segundos más inteligentes del planeta, ya que es imposible competir contra un sistema que tiene acceso o que ha sido instruido con miles de millones de datos sobre uno o varios temas.

Y aquí es donde reside el peligro, porque si llega un punto en el que las máquinas escriben y ejecutan su propio código, la IA se volverá incontrolable. "Sabrán manipular a las personas. Aprenderán de todas las novelas de Maquiavelo, de la política y la manipulación humana" asegura Hinton, y a partir de ese momento no podremos hacer nada para acabar con ellas.