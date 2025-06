La mayor filtración de contraseñas de la historia: 16.000 millones de claves de Google, Facebook, Apple, Amazon...

El grupo de expertos en ciberseguridad, Cybernews, ha detectado la que sería la mayor filtración de datos de la historia tras localizar más de 30 conjuntos de datos expuestos en internet, que en total suman más de 16.000 millones de registros con nombres de usuario, contraseñas, cookies, tokens y otra información personal de los usuarios.

A diferencia de otros ciberataques o robos, no se ha tratado de un solo ataque a una empresa concreta, sino que es la acumulación de múltiples brechas de seguridad que han afectado a las empresas en los últimos tiempos, y que ahora están ordenadas en una misma carpeta para el acceso de cualquiera.

Esto quiere decir que si tienes algún tipo de cuenta en Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, PayPal, Telegram, Microsoft entre otros, es posible que tus datos estén filtrados. Al parecer, la filtración tiene también información de datos almacenados en los sistemas gubernamentales, que van desde nombres, direcciones, correos y por supuesto en contraseñas, entre otros datos.

El mayor peligro es que son datos actuales

Según los investigadores, muchas de estas credenciales han sido obtenidas recientemente mediante malware infostealer, el cual es capaz de infectar un dispositivo y robarle contraseñas o cualquier información de interés para el ciberdelincuente.

Esto hace que la filtración sea todavía más peligrosa que otras, no solo por el tamaño sino por la vigencia de muchas de las contraseñas y datos clave. Entre los ataques que se pueden dar tras esta filtración esta el acceso no autorizado a cuentas en correos electrónicos, redes sociales o cuentas bancarias, el acceso a carteras de criptomonedas, suplantaciones de identidad y el acceso a datos sensibles de empresas y gobiernos.

Los investigadores todavía no han logrado saber quién está detrás de esta filtración, ya que la base de datos fue hallada en un servidor abierto al público, sin contraseña ni cifrado. No hay manera clara de saber a cuantos usuarios les afecta esta filtración, ya que 16.000 millones de datos no equivale al mismo número de personas, aun así en las próximas semanas hay que estar alerta, y sería recomendable cambiar todas tus contraseñas, o por lo menos la de los servicios más sensibles, como el banco.