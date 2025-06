Siemens orienta su estrategia tecnológica hacia la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial aparece en el norte de las estrategias de presente y futuro de Siemens, compañía que ha firmado media docena de acuerdos, adquisiciones y movimientos que confirman su compromiso con la tecnología más disruptiva de las últimas décadas. Fernando Silva, presidente y CEO de Siemens España, reconoció durante la jornada Barómetro de la IA para la industria y las infraestructuras en España, que "la IA no es una promesa de futuro, es una realidad presente y nos encontramos en un punto de inflexión, ya que dos de cada tres directivos planean incrementar su inversión en IA en los próximos tres años.

El motivo es no quedarse atrás, porque saben que quien no suba a este tren simplemente no estará en la próxima estación. Sin embargo, existen desafíos significativos, el más claro es la falta de perfiles cualificados y equipos internos que lideren esta transición. Y justo este tema es más evidente en las pymes. En su opinión, España ofrece un potencial enorme en esta tecnología. "La IA generativa podría aportar hasta 20.000 millones de euros al PIB en la próxima década y mejorar la productividad en sectores clave como, por ejemplo, el comercio, la sanidad, la Administración Pública o las infraestructuras, entre otros. Además, se estima que se crearán más de 1.2000.000 de empleos, es decir, que no hablamos de perder empleo, hablamos de cambiar el perfil del trabajador enfocado cada vez más en la economía digital, pero sin dejar de pensar en la industrialización del país", argumentó el directivo de Siemens

Entre otras iniciativas de la empresa en el ámbito de la IA destaca el convenio con Telefónica, por el que ambos grupos aseguran la conectividad de los clientes ante las nuevas aplicaciones tecnológicas en la industria (entre ellas la IA). En este caso, las dos tecnológicas colaborarán mutuamente para facilitar la conectividad avanzada, a través de arquitecturas IoT y 5G, y el uso de soluciones digitales basadas en tecnologías habilitadoras como el Gemelo Digital y la IA. Por un lado, Telefónica aportará su infraestructura de red de última generación al cliente y, justo enfrente, Siemens ofrecerá todas sus innovadoras tecnologías industriales para asegurar que los nuevos modelos de producción de la industria, basados masivamente en la captación, interpretación y uso de datos, sean lo más eficientes posible.

Siemens también ha firmado una alianza con Microsoft para el . Lanzamiento del denominado Siemens Industrial Copilot, un asistente alimentado por IA que mejora la colaboración entre humanos y máquinas en procesos de fabricación. En este entorno, más de un centenar de clientes en Europa y Estados Unidos utilizan Copilot para mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y abordar los nuevos retos provocados por escasez de mano de obra. En concreto, 120.000 usuarios ya aprovechan el software de ingeniería de Siemens, TIA Portal, para mejorar su trabajo con el asistente impulsado por Inteligencia Artificial Generativa.

La compra de Altair, por 10.000 millones de dólares, anunciada esta primavera, también ha reafirmado la implicación de Siemens por fortalecer su liderazgo en el uso de la IA aplicada al software industrial. Esta operación se considera la "piedra angular del programa ONE Tech Company de Siemens" una vez que dicha consolidación en Siemens Xcelerator permite crear "la cartera de software industrial impulsada por IA más completa del mundo y mejorará aún más el gemelo digital integral", según fuentes del grupo con sede en Alemania.

Con esta adquisición, Siemens amplía su liderazgo en simulación e inteligencia artificial (IA) industrial, nuevas capacidades en simulación mecánica y electromagnética de alto rendimiento, computación (HPC), ciencia de datos e inteligencia artificial. La incorporación del equipo y la tecnología de Altair a Siemens mejorará aún más el gemelo digital más completo y hará la simulación más accesible, por lo que las empresas de cualquier tamaño podrán llevar productos complejos al mercado más rápidamente.

Bajo la misma estrategia, Siemens ha unido fuerzas, proyectos y recursos con Accenture con el desafío de reinventar la ingeniería y la fabricación. Para ello, ambos socios han creado un grupo de trabajo de 7.000 profesionales con el objetivo de desarrollar soluciones que combinen la automatización y la IA industrial. Así, en el marco de la feria Hannover Messe 2025, las dos corporaciones presentaron el denominado Accenture Siemens Business Group. A través de este grupo de trabajo, las dos multinacionales se comprometen a codesarrollar y comercializar conjuntamente soluciones para clientes que combinen la automatización, la IA industrial y el software de Siemens Xcelerator con las capacidades de datos e IA de Accenture.

Accenture Siemens Business Group creará soluciones para productos de software y fábricas de clientes en sectores como el aeroespacial y de defensa, del automóvil, productos de bienes y consumo, electrónica, equipos pesados, maquinaria industrial, semiconductores y transporte. Además, el grupo de Siemens y Accenture tiene previsto lanzar nuevos servicios centrados en reinventar los modelos de ingeniería e I+D. Su objetivo consiste en ayudar a los clientes a crear centros globales de excelencia en ingeniería y a desarrollar productos de software. También impulsará el uso de la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) y acelerará la adopción del marco de vehículos definidos por software (SDV) de Accenture y Siemens, dirigido a los fabricantes del sector de la automoción.

En este espíritu de contribución al desarrollo de la IA, Siemens lanzó su Siemens GPT, tecnología que permite al grupo conectar diversos modelos de IA sin tener que preocuparse por la confidencialidad de la información. En concreto, la compañía apuesta desde hace años por IA industrial para facilitar la inspección visual de la calidad en el taller.

Asimismo, en el área de los verticales industriales, Siemens emplea la IA para ofrecer soluciones de medición inteligente y de control de caudal de agua. Bao esa exigencia, la compañía adquirió la empresa donostiarra BuntPlanet por la que reforzar la inteligencia artificial en el sector hídrico, pero con un enfoque en la reducción del agua no contabilizada. Así, BuntPlanet ofrece soluciones de IA alojadas en la nube para empresas de servicios públicos de agua, con la capacidad de integrarse en la plataforma de negocio Siemens Xcelerator. Eso incluye el software de detección de fugas conocido como SIWA LeakPlus. Axel Lorenz, CEO de Process Automation de Siemens, consideró al respecto que "la digitalización de la industria del agua es clave para abordar los desafíos actuales y futuros del suministro mundial de agua", en referencia a una adquisición que permitirá a la tecnológica "ofrecer a los clientes una solución más integrada y completa para la gestión de sus redes de agua".