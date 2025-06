Siemens apuesta por España para impulsar su negocio de centro de datos con la apertura de un nuevo hub

Siemens apuesta por España para impulsar su negocio de centros de datos. Fernando Silva, presidente y CEO de Siemens España, anunció durante la jornada Barómetro de la IA para la industria y las infraestructuras en España, organizada por elEconomista.es, que "hemos sido parte del desarrollo industrial, energético y tecnológico de este país, hombro con hombro con las administraciones, las universidades, los clientes y los socios del ecosistema. Nuestro objetivo es seguir haciéndolo, por ello, tengo el placer de anunciar oficialmente que Siemens ha decidido abrir un hub tecnológico de data centers en España, ubicado en Tres Cantos (Madrid), con un equipo satélite en Aragón, operará como centro de innovación para el sector y está previsto que su plantilla crezca hasta las 30 personas en los próximos tres años. Este será un nodo de conocimiento, capacidad y talento que nos va a permitir dar forma al futuro del mercado de infraestructuras digitales e inteligentes. Es una inversión directa en innovación, en empleo cualificado y en soberanía tecnológica para España". En relación con el talento, Silva apuntó que "esta nueva apertura ayudará a incrementar nuestra apuesta por el talento local, que en la última década se ha traducido en la incorporación de más de 1.300 perfiles digitales a nuestros equipos".

El lanzamiento se produce en un contexto de expansión sin precedentes del mercado de centros de datos, con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista por encima del 20%. En Europa, las inversiones previstas en el sector son millonarias y España es uno de los principales destinos, dadas sus inmejorables características para atraer este tipo de inversiones por su ubicación, disponibilidad de energía renovable y su conectividad. Desde Siemens consideran que "será otro nuevo ejemplo de nuestra apuesta por impulsar la innovación local que se unirá a los más de 65 millones de euros invertidos en los últimos cinco años en España. Además de con la incorporación de compañías españolas de software así como la apertura de diversos centros de competencia. Todo esto es porque creemos firmemente en el potencial de España y porque sabemos que la digitalización y la inteligencia artificial no son una amenaza, sino una oportunidad sin precedentes para industrializar y para hacer sostenibles los procesos productivos".

La Inteligencia Artificial ocupa todas las portadas, es el punto clave para todas las empresas. "El 75% de las empresas españolas ya ha iniciado su camino en la implementación de la inteligencia artificial. Esto es una cifra muy relevante, pero la pregunta que debemos hacernos es que pasa con el otro 27%, aunque es cierto que estas empresas están empezando a definir hojas de ruta y empezar proyectos, e incluso están tratando de integrar esta tecnología en la organización", explicó Silva sobre los resultados. Este barómetro se realizó durante los meses de enero y marzo de 2025 a través de un cuestionario. Al final del periodo de consulta, se obtuvieron en torno a 250 respuestas de profesionales con cargos de responsabilidad en empresas de sectores industriales, tecnológicos y del ámbito de la infraestructura y energía. "Este informe nace con una ambición clara, que es lanzar luz sobre cómo las empresas están adoptando la IA, dónde están encontrando las barreras y, sobre todo, hacia dónde se dirigen en esta nueva era de transformación", apuntó el directivo.

Silva fue claro durante su presentación, "la IA no es una promesa de futuro, es una realidad presente y nos encontramos en un punto de inflexión, ya que dos de cada tres directivos planean incrementar su inversión en IA en los próximos tres años. El motivo es no quedarte atrás, porque saben que quien no suba a este tren simplemente no estará en la próxima estación. Sin embargo, existen desafíos significativos, el más claro es la falta de perfiles cualificados y equipos internos que lideren esta transición. Y justo este tema es más evidente en las pymes. De hecho, casi un 60% de los encuestados reconocen no contar aún con un equipo específico encargado de implementar la IA y eso como país es una asignatura pendiente". Siguiendo esta línea, "un 93% de los directivos cree que la IA ayudará a reducir los costes y mejorará la toma de decisiones. Por otro lado, el 86% está convencido que abrirá nuevas oportunidades de negocio y un 40% apunta directamente al incremento de la productividad como motor clave. Todo esto demuestra que la IA es vista no solo como una herramienta de eficiencia y productividad, sino como una palanca de crecimiento en los sectores".

El foco en España

"En España, el potencial es enorme. La IA generativa podría aportar hasta 20.000 millones de euros al PIB en la próxima década y mejorar la productividad en sectores clave como, por ejemplo, el comercio, la sanidad, la Administración Pública o las infraestructuras, entre otros. Además, se estima que se crearán más de 1.2000.000 de empleos, es decir, que no hablamos de perder empleo, hablamos de cambiar el perfil del trabajador enfocado cada vez más en la economía digital, pero sin dejar de pensar en la industrialización del país", argumentó el directivo de Siemens. Y añadió que "España se está consolidando como un país europeo clave en este ámbito. Se estima que la capacidad de los centros de datos podría alcanzar entre 1.600 y 1.900 megavatios para 2030, lo que supone un crecimiento anual de entre el 25% y el 30%".

Silva también puso el foco en la importancia de la sostenibilidad y el ahorro energético. "Además, el crecimiento de su demanda energética se cuadruplicará para 2030. Esto en algunas situaciones es una excusa para decir que es un sector que no aporta positivamente a la sociedad, lo que me parece algo incorrecto, ya que nos permitirá aprovechar mucho mejor nuestros excedentes de renovables, avanzando hacia un modelo más sostenible e inteligente", dijo. En lo que respecta a la sostenibilidad, "la IA se está convirtiendo en un aliado y puede aportar a la calidad de vida de todos nosotros", expresó Silva. Y agregó una reflexión: "Llevamos décadas hablando de disrupción tecnológica, pero la verdad es que no se parece a ninguna otra revolución, pues su velocidad, su capacidad de adaptación y su efecto multiplicador se convierten en algo radicalmente diferente. Hoy una pequeña mejora en un modelo puede producir resultados que superan el trabajo humano y en tareas específicas en cuestión de semanas".

Espacio colaborativo

El barómetro también lo deja claro, "la colaboración será clave, porque ninguna empresa puede recoger este camino sola. De hecho, uno de cada tres directivos aún cree que puede hacerlo sin partners tecnológicos, pero la experiencia nos dice lo contrario, pues el futuro es colaborativo y hay que abrirse a crear alianzas y compartir conocimientos. Todos somos conscientes que nos tenemos que unir y, también, se incluye aquí las universidades, porque hay mucho talento y muchas patentes se generan en las universidades", alegó. Y añadió que "hay que abordar esto con urgencia si no queremos que esta revolución se quede en manos de unos pocos".

En resumen, este parámetro de la IA es más que un estudio, ya que "es un espejo en el que vernos y un termómetro para medir nuestra madurez digital. Además, también es una brújula que apunta hacia un futuro inevitable y lleno de posibilidades. Desde Siemens, estamos convencidos de que la inteligencia artificial será un motor de crecimiento económico, de empleo cualificado y de competitividad para toda España. Así, con la apertura de nuestro nuevo data center reforzamos este compromiso con hechos, no con palabras. Y seguiremos apostando por esta tierra e innovando".