El Centro Europeo del Consumidor en España alerta una suplantación de identidad en su red: "Hacen creer a las víctimas que recuperarán su dinero"

El Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) alerta de una nueva estafa identificada por la red que aglutina a todos los Centros Europeos del Consumidor (ECC-Net) y en la cual los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de dicha red y contactan con consumidores que, por lo general, han sido víctimas de otras estafas de tipo financiero con las que han perdido parte de su capital, "haciéndoles creer que pueden recuperar su dinero".

Así lo denunció en un comunicado en el que precisó que, en sus comunicaciones, "estos falsos profesionales se presentan como defensores de los derechos de los consumidores y hacen creer a las víctimas que el dinero que han perdido puede recuperarse gracias a una operación llevada a cabo en coordinación con Interpol".

En detalle

"Sin embargo, antes de realizar esta transferencia, los delincuentes exigen información personal para verificar la identidad de las víctimas a través de un formulario falso 'KYC de ECC-Net' que envían por WhatsApp o correo electrónico", advirtió. Para "convencer" a las víctimas, los delincuentes utilizan "argumentos falsos", alegando que "gracias a las investigaciones realizadas por la ECC-Net en colaboración con Interpol, se ha podido descubrir este fraude financiero".

El Centro Europeo del Consumidor en España aclaró que se trata de una nueva estafa y que la red ECC-Net "no contacta con los consumidores para solicitarles pagos o datos personales" y "no interviene en asuntos relacionados con delitos o estafas". Por ello, recomendó que todas las personas que sean contactadas por estos estafadores "cesen la comunicación inmediatamente y lo denuncien ante las autoridades competentes".

"Las comunicaciones están firmadas por Elena Ferrer, una supuesta Chief Auditor at ECC-Net que no existe, utilizando un correo electrónico que no pertenece a la red ECC-Net: elena.ferrer@ecc-net.com", puntualizó. En este contexto, aconsejó "verificar la identidad" del emisor, utilizar "exclusivamente" el formulario oficial de reclamaciones online de CEC-España, no realizar pagos, proteger los datos personales y denunciar