La Policía alerta que la estafa del cambio de router ha llegado a España: todo comienza con una llamada

Uno de los errores más comunes que aprovechan los ciberdelincuentes es que muchos usuarios confían plenamente en que no van a ser objetivo de un ciberataque, porque no tienen mucho dinero, sin embargo, los atacantes no le hacen ascos a nada y tienen a todo el mundo como una potencial víctima.

Por ello, no podemos fiarnos de todo lo que vemos o escuchamos, y es que ya estamos comprobando por las malas, que detrás de cualquier cosa que aparentemente es legítima y segura se puede esconder un engaño que nos vacía la cuenta bancaria o que nos roba nuestros datos personales.

Ahora, la Policía Nacional está alertando del que llaman el fraude del cambio de router. Los ciberdelincuentes no son tontos, y saben que hoy en día prácticamente todos los hogares disponen de WiFI, y por lo tanto tienen un router, que además, algo que juega en su beneficio es que la mayoría de usuarios desconocemos mucho sobre este aparato.

Esto facilita mucho su engaño, porque bajo cualquier pretexto nos pueden inducir a un engaño relacionado con el router. Por eso, las autoridades están señalando que han detectado el auge de un nuevo fraude que se inicia con una llamada telefónica en la que dicen ser de tu operadora, en la que un supuesto técnico de la compañía te informa de que van a ir a cambiarte el router WiFi por uno nuevo y mejor.

Bajo la excusa de que el tuyo está anticuado, necesita una actualización o es un regalo por tu fidelidad como cliente, la inmensa mayoría de usuarios accede sin pensarlo mucho. Además, se ganan tu confianza diciéndote datos personales, como tu nombre o dirección, y para finalizar el supuesto proceso de verificación, te indican que van a enviarte un SMS de confirmación.

Aquí es donde comienza la segunda fase del engaño

Esto es porque si bien te va a llegar un SMS de tu compañía operadora por la misma vía que siempre, este mensaje contiene un código que te van a pedir, te podrán decir que es para confirmar tu identidad o algo similar, pero lo cierto es que este es un código de verificación para acceder a tu cuenta, lo que significa que les estás dando acceso a tu perfil y permitiendo que accedan a tus datos personales o cambien tus servicios, lo que te puede suponer daños económicos.

Desde la Policía recuerdan que para no caer en el engaño, es imprescindible verificar el número de teléfono, desconfiar de cambios inesperados y "regalos sorpresa" cuando nunca antes has recibido uno de tu compañía y por último, recuerda que cualquier notificación en los números de telefonía se debe notificar con 30 días de antelación. Ante la duda, cuelga la llamada y contacta por tu cuenta al número de la empresa.