Confirmado por la Guardia Civil: "Mucho ojo si recibes este paquete de Amazon en tu domicilio..."

Las estafas avanzan y se modernizan a pasos agigantados. Los delincuentes son cada vez más ingeniosos y capaces de engañar a sus víctimas en cuestión de segundos, y esto se debe, en parte, al auge de la tecnología. Los más vulnerables son aquellos que están menos informados y concienciados sobre estos riesgos, por ello es fundamental desconfiar de elementos sospechosos. De eso precisamente ha alertado la Guardia Civil en su canal de YouTube.

La Guardia Civil suele utilizar sus redes sociales como espacio en el que alertar a la población de riesgos como las estafas y los ciberdelincuentes. Recientemente publicaron un vídeo en YouTube en el que destacaban la importancia de ser cuidadosos frente a un nuevo engaño que implica a Amazon, un paquete, un repartidor y un código QR que podría robar todos nuestros datos.

La estafa del paquete de Amazon

Miles de personas hacen pedidos en Amazona a diario en todo el mundo, la velocidad con la que esta empresa envía sus paquetes es uno de sus principales atractivos. En ocasiones, hay quien hace tantos encargos que ya no recuerda muy bien si le queda alguno pendiente o cree que puede recibir regalos por ser buen cliente, y eso es precisamente de lo que se aprovechan los delincuentes en esta estafa.

Como alerta la Guardia Civil, hay que tener "mucho ojo si recibes un paquete de Amazon en tu domicilio junto con un código QR sospechoso". Es probable que estando en casa oigas el timbre y al abrir la puerta sea un repartidor entregando un pedido de esta compañía que viene acompañado de un código que debe ser escaneado para conocer la información completa. En el momento en el que lo enfocas con tu móvil, comienza la estafa.

"El ciberdelincuente te manda un paquete a tu casa con un regalo y un código QR para que lo escanees y sepas quién te lo ha enviado, pero ten cuidado. Si escaneas este código QR, te pueden redirigir a una página web fraudulenta en la que te van a solicitar todos tus datos personales, o pueden pedirte que te descargues una aplicación maliciosa para tu teléfono móvil y así poder acceder a toda tu información", explica la agente.

La Guardia Civil concluye este vídeo dando recomendaciones para evitar este tipo de estafas. "Recuerda no escanear ningún código QR si no sabes quién lo ha creado ni con qué fin." Entre otros métodos de prevención, es recomendable evitar coger paquetes que no esperamos ni introducir información personal en páginas web desconocidas y sospechosas.