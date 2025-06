Escándalo en Shein: la UE investiga los "patrones oscuros" del gigante de la moda, ¿Afectará a tus pedidos?

O vives debajo de una piedra, o no tienes a nadie joven cerca de ti, ya que en los últimos años seguro que has tenido que escuchar el nombre de Shein en algún lado. Y es que la plataforma china especializada en moda se ha convertido en uno de los gigantes mundiales de la ropa, con miles de millones de ventas al año.

El éxito de esta compañía es simple, ropa de dudosa calidad pero a precios muy bajos, y siempre con productos en tendencia y con estilos actuales, lo que ha provocado que en los últimos años haya arrasado por todo el planeta. En Shein puedes encontrar cualquier tipo de ropa que puedas imaginar, y siempre con precios increíblemente bajos, logrando que en 2024 hayan superado los 45.000 millones de dólares en ventas.

Pero según denuncian desde la organización paneuropea de consumidores BEUC ante la Comisión Europea (CE), el gigante asiático de la moda utiliza "patrones oscuros" para inducir a los usuarios a comprar y comprar sin parar en la app. Estos patrones son distintas técnicas para inducir a consumir más mientras se navega en la plataforma, además de engaños para que estos pasen más tiempo dentro de la plataforma.

Ventanas emergentes que amenazan a los clientes con no salir de la aplicación o se arriesgan a perder las promociones, temporizadores de cuenta atrás que crean presión de tiempo para completar una compra y el scroll infinito en su aplicación son algunos de los métodos que Shein utiliza y que podrían considerarse "prácticas comerciales agresivas", afirma BEUC en un informe publicado este jueves, 5 de junio, según recogen desde Reuters.

Desde dicha organización, también denuncian que Shein envía constantemente notificaciones para que vuelvas a entrar en la app,"Para la moda rápida se necesita volumen, se necesita consumo de masas, y estos patrones oscuros están diseñados para estimular el consumo de masas", señala Agustín Reyna, director general de la BEUC.

Por su parte, en un comunicado Shein ha asegurado a elEconomista.es que "Los consumidores europeos estarían mejor atendidos si BEUC aceptara reunirse con nosotros, nos permitiera explicar nuestras operaciones y discutir abierta y transparentemente cualquier inquietud que pudieran tener. Lamentablemente, han decidido rechazar todas y cada una de nuestras numerosas solicitudes de reunión en los últimos años".

"Ya estamos trabajando constructivamente con las autoridades nacionales de consumo y la Comisión de la UE para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la UE."

Aunque Shein no es la única plataforma que se enfrenta a estas acusaciones, ya que su rival Temu, también ha sido objeto de denuncias por parte del BEUC. Al parecer, varios países miembro, entre ellos Francia, Alemania y España, se sumaron a la queja presentada ante la Comisión y ante la red europea de protección de los consumidores.

¿Qué va a pasar con mis pedidos de Shein?

A todo esto se le suma que en el último mes, la CE notificó a Shein por usar prácticas contrarias a la legislación de la UE en materia de consumidores y le advirtió de que se enfrentaría a multas si no resolvía los problemas. La empresa también está siendo examinada por los reguladores tecnológicos de la UE en relación con el cumplimiento de las normas de la UE sobre contenidos en línea.

Y esta nueva denuncia pone todavía más presión al gigante de la moda, sin embargo, la UE todavía no ha tomado medidas más allá de las mencionadas y por ahora se descarta el bloqueo de la app o algo similar, por lo que a tus pedidos actuales no les va a pasar nada, y vas a poder seguir comprando a través de esta plataforma como has hecho siempre.