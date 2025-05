Pidieron a Warren Buffett y Bill Gates que explicaran su éxito en una palabra: ambos dieron la misma respuesta

Con llegar a tener un pellizco de las fortunas de tanto Warren Buffet como de Bill Gates podríamos tener el resto de nuestras vidas solucionadas, y es que ambos se encuentran entre las 15 personas más ricas del planeta (quinto y duodécimo respectivamente) dejando a sus familias en una posición muy privilegiada.

Llegar a esta posición no se ha sido fácil y tampoco ha sido suerte sino que son dos personas que entendieron que faltaba algo en el mercado o las oportunidades que este tenía y supieron exprimirlas al máximo hasta llegar a donde han llegado.

"Lo que haces obsesivamente entre los 13 y los 18 años, eso es en lo que tienes más posibilidades de ser de talla mundial" explicaba Gates en un programa de televisión hace años y es que esta resulta que es la clave del éxito y la fortuna de ambos magnates.

En su caso, la actividad que obsesionaba a Gates era la de escribir código (algo no tan usual), pero que le salió bastante bien, ya que fue cofundador de Microsoft y se hizo millonario a los 20 años. Mientras que por su parte, Buffet señaló que lo que a él le apasionaba eran las inversiones.

De hecho, en otro programa de la cadena CNMC, Buffet contó que cuando sólo tenía 11 años, en 1942, cogió 114,75 dólares, los ahorros de toda su vida en aquel momento, e hizo su primera inversión, comprando tres acciones de la empresa de petróleo y gas Cities Service (ahora llamada Citgo).

Y desde ese momento, el hombre no ha parado y hoy en día es considerado uno de los mejores inversores de la historia, y su riqueza lo avala. Curiosamente en el mismo programa, también contó otra anécdota, donde en un encuentro en el que coincidió con Gates hicieron que todos los presentes escribieran en una palabra cómo habían llegado a tener éxito.

Sin hablarlo y sin saberlo, ambos magnates escribieron la misma palabra: enfoque. "Él estaba enfocado en el software, yo en las inversiones", dijo Buffett. "Me dio una gran ventaja empezar muy joven, de eso no hay duda". En el caso de que ya no seas un adolescente, eso no significa que no puedas seguir este consejo, ya que si hay algo que defienden ambos es que es mejor tarde que nunca, siempre que estés enfocado en conseguir lo que quieres.