Primero Musk y ahora el dueño de Google: asegura que habría que trabajar 60 horas semanales "para ser productivos"

En una sociedad que cada vez reivindica el tener más tiempo libre y pasar menos horas en el trabajo, las personas más ricas del mundo insisten en todo lo contrario, los magnates aseguran que se deberían trabajar más horas a la semana para ser más productivos y poder alcanzar los objetivos.

Si bien antes de que acabe el año, en España todas las empresas tendrán que haber implementado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, la tendencia en las tecnológicas estadounidenses parece ser la contraria. Es necesario más horas.

El primero en desatar esta polémica fue Elon Musk, el CEO y dueño empresas como Tesla o SpaceX, y desde febrero director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, The Department of Government Efficiency), organismo encargado de reducir "significativamente" la plantilla de la Administración pública y recortar el gasto público, abrió la veda con sus polémicas declaraciones.

Y es que Musk aseguró que el equipo de empleados de DOGE trabajaba 120 horas a la semana para llevar a cabo los recortes necesarios. Teniendo en cuenta que una semana tiene 168 horas, estas personas tan solo tenían 48 horas semanales de tiempo libre, en las que tenían que dormir, comer, ducharse y demás aspectos de higiene personal y además de llegar y volver del trabajo, eso sin contar si querían tener un momento de desconexión o de entretenimiento durante la semana.

Y ahora Sergey Brin, cofundador de Google, no le ha quitado razón a Musk, y como señaló en un documento interno al que The New York Times tuvo acceso, "60 horas semanales es el punto dulce de la productividad". En dicho documento, dirigido a los trabajadores de proyectos de la IA Gemini de Google, señalaba también que recomendaba "estar en la oficina al menos todos los días laborables", dejando la puerta abierta a que acudieran también los fines de semana.

Todo ello forma parte de los esfuerzos de la compañía para liderar la carrera de la IA, "La competencia se ha acelerado enormemente y la carrera final hacia la A.G.I. está en marcha", escribió. "Creo que tenemos todos los ingredientes para ganar esta carrera, pero vamos a tener que incrementar nuestros esfuerzos".

Y no dudó en señalar aquellos contrarios a este cambio, "Hay gente que trabaja menos de 60 horas y un pequeño número que trabaja lo mínimo para salir adelante", escribió. "Este último grupo no sólo es improductivo, sino que además puede ser muy desmoralizador para todos los demás".