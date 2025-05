Cuidado: llegan las primeras multas por ver el futbol en pirata con una IPTV y pueden ser de hasta 5.000 euros

España no es el único país europeo que está luchando contra la piratería en el fútbol, sino que son varias las naciones que en los últimos mese han emprendido medidas para combatir las retransmisiones ilegales de las competiciones deportivas, en especial el fútbol.

En nuestro país, LaLiga junto con las teleoperadoras están librando una gran y polémica guerra contra las IPTV que emiten los partidos de manera irregular, lo que pasa por que por el camino se están llevando por delante las webs de negocios y otros servicios totalmente legales.

La situación en España no es sencilla, y a pesar de contar con el apoyo de la justicia, son varias las organizaciones y asociaciones que luchan por el internet libre, como es el caso de RootedCON, quienes siguen llevando este caso a revisión este modus operandi, porque lo consideran un abuso contra los usuarios.

Y mientras está claro que estas medidas que toma LaLiga son insostenibles, lo cierto es que España no es el país que más está sufriendo esta persecución, sino que Italia es el referente en este sentido, ya que es el país que más avanzado va en esta guerra contra la piratería en el fútbol y es el que más herramientas tiene para combatirla.

Italia introdujo ya el año pasado el Piracy Shield, una plataforma permite a los propietarios de derechos de autor solicitar a las operadoras de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet (ISP) la retirada de contenido pirata sin necesidad de autorización judicial, siendo los primeros en tener algo de este tipo, aunque ahora presuponemos que LaLiga usa algo similar aquí también.

Pero incluso van más allá, y de manera pionera Italia decidió también que la piratería no es solo culpa de quien la vende u ofrece, sino que quien la consume también es responsable y debe pagar por ello. Un giro histórico en lo que se refiere a la persecución de la piratería.

Esto significa que en Italia también consideran a los usuarios como "piratas", y como ya anunciaron hace meses, iban a empezar a ir a por aquellos que pillasen usando métodos ilegales para ver el fútbol de manera gratuita. Y como quien avisa no es traidor, la Guardia di Finanza ha dado a conocer la primera ronda de multas por usar IPTV piratas, y como hemos podido saber, más de 2.280 usuarios italianos han recibido sanciones que van desde los 154 a los 5.000 euros, dependiendo de las veces que les han "pillado" viendo fútbol en pirata.

Las autoridades aseguran que este es solo el comienzo, "Se están realizando esfuerzos para identificar a otros usuarios involucrados. Esto se debe a que quienes venden y compran contenidos pirateados siempre dejan rastros en Internet y los pagos a plataformas digitales ilegales pueden rastrearse incluso después del hecho".

Por lo que no hace falta que te pillen infraganti, sino que como detecten tu rastro podrían sancionarte. Dicho esto, por ahora esto solo ocurre en Italia, y en España nunca se ha perseguido al consumidor y de momento no hay planes para ello, aunque conociendo a Tebas y viendo lo que está ocurriendo ahora, no podemos descartar que en futuro en nuestro país se comience a hacer lo mismo.