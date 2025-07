Un propietario comparte su opinión sincera después de instalar hace 13 años paneles solares en su casa

Imagina un mundo donde, en lugar de pagar la factura de la luz, fuera la compañía eléctrica la que te hiciera el pago. Para Doug Kalmer, residente de Tennessee (EEUU), esta no es una fantasía, sino su realidad.

En un video compartido por Footprint Hero junto a Alex Beale, Kalmer abrió las puertas a su eficiente sistema solar, el cual instaló en 2011. Desde entonces, asegura, se despidió de las facturas de electricidad. Es más, la producción excede tanto su consumo que la propia compañía eléctrica le abona la energía que da a la red.

La aventura solar de Doug comenzó con la instalación manual de 20 paneles solares terrestres. Una inversión que, según sus cálculos, se recuperó en 2017, convirtiéndose desde entonces en una fuente de ingresos constante. Su última factura lo confirma, la compañía eléctrica le debía 40 dólares por la energía que sus paneles habían generado y él no había consumido.

"Esto realmente me ha generado ganancias y me ha permitido invertir en más energía solar", explica Kalmer en el video. Fruto de estos beneficios, adquirió paneles solares de segunda mano para construir un segundo sistema híbrido que alimenta su hogar. Esta nueva configuración combina seis paneles terrestres, tres en el tejado, una batería para el almacenamiento energético y una conexión a la red como respaldo ante posibles cortes de suministro.

Este nuevo sistema cubre holgadamente sus necesidades diarias. Mientras tanto, la instalación original de 20 paneles sigue generando energía que se vende a la red eléctrica. "El mantenimiento ha sido mínimo", comenta Kalmer sobre sus paneles. "Solo de vez en cuando tengo que limpiarlos del polvo y la suciedad. Por lo demás, no requieren ninguna atención".

Para aquellos que estén considerando la energía solar, Kalmer ofrece un consejo clave: reducir al máximo el consumo energético mediante "electrodomésticos eficientes y hábitos de conservación". Esto maximizará la eficiencia de cualquier instalación solar. Con convicción, Kalmer se pregunta en el video: "No entiendo por qué más gente no lo hace. Yo no tengo factura de electricidad desde 2011".