Cuidado si te llaman y te dicen esto: qué son las robollamadas, cómo identificarlas y qué hacer si recibes una

Aunque pensemos que los objetivos de las estafas y engaños siempre sean grandes cantidades de dinero o filtraciones masivas de datos, lo cierto es que no siempre es así. Un claro caso de ello son las conocidas como robollamadas o llamadas silenciosas, las cuales parecen que no hay nadie o que tan solo es una máquina al otro lado, pero tienen una clara intención.

Seguro que en los últimos años en más de una ocasión has recibido una llamada de un número desconocido estando en casa o en el trabajo, la coges y contestas, pero al otro lado parece no haber nadie, ya que no recibes contestación de vuelta, y al insistir de nuevo buscando una contestación, de repente una máquina comienza a hablarte.

Automáticamente cuelgas, ya que o bien piensas que es una estafa o una promoción comercial de algún tipo, que no te interesa lo más mínimo. Pero como no ha pasado nada, ni te han dicho nada tampoco, te olvidas de ello y sigues con tu vida.

Sin embargo estas llamadas automáticas que son realizadas por bots o máquinas, hacen llamadas aleatorias de manera masiva usando números de un listado con miles de números de teléfono. La clave de estas llamadas, es que hay un silencio inicial, donde una vez reciban tu contestación te redirigirán a un teleoperador que intente venderte algo.

Esta es una forma moderna de spam telefónico, cuya principal intención es tan solo saber si el numero al que están llamando, en este caso el tuyo, está activo y accesible a esa hora, para luego utilizar esta información y planificar horarios en los que se llevarán a cabo llamadas comerciales más efectivas donde el spam de verdad se usará.

Consejos para evitar estas llamadas spam silenciosas

Estar atento y saber cómo manejar este tipo de llamadas es clave para evitar daños mayores, por ello desde la Policía dan esta serie de recomendaciones:

Nunca respondas con un "¿sí?": pueden grabar tu voz para luego usarla como si hubieras autorizado una compra o contratación por el teléfono.

Bloquea todos los números desconocidos que te llamen.

Inscríbete en la Lista Robinson.