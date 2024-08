Cómo saber quién te ha dejado de seguir en Instagram usando la Inteligencia Artificial

En sus inicios, las redes sociales estaban diseñadas para conectarnos con nuestros amigos y familiares, pero hoy en día el contenido que menos vemos y con el que menos interactuamos es el de las personas cercanas a nosotros debido a que este tipo de apps han evolucionado mucho hacia tener muchos seguidores.

Ahora, la gran mayoría de personas a las que seguimos o las que nos siguen, no se hace por el aprecio o simpatía hacia ellas, sino por postureo, interés o para poder cotillear qué están haciendo que quizás la única conexión que tengáis en común es que os examinasteis el mismo día del carnet de conducir.

Pero hoy en día lo que os une da igual, porque en el fondo lo único que importa en redes son los 'me gustas', las reacciones y el número de seguidores que tiene cada uno. Estos son aspectos que a muchas personas les causa obsesión, y mientras ante los dos primeros no se puede hacer mucho, el número de seguidores sí que es algo que podemos controlar en cierta medida.

Esto es porque podemos saber cuántas personas nos siguen, y cuáles dejan de hacerlo. En perfiles con millones de seguidores estos detalles no suelen importar tanto, pero en cuentas más pequeñas hay formas de saber "quién se ha aburrido de lo que publicas", y hoy te vamos a enseñar a hacerlo usando la Inteligencia Artificial.

Cómo saber quién te ha dejado de seguir en Instagram usando IA

Este proceso requiere una serie de pasos a seguir, pero no son extremadamente complicados, por lo que no es algo que deba preocupar.

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu perfil de Instagram, ir al apartado de Configuración y actividad, y buscar la sección de Tu actividad. Una vez dentro debes bajar entre las opciones hasta encontrar la de Descargar tu información y seleccionar los datos que te interesan, que en este caso, tienes que bajar hasta encontrar la información de Seguidores y seguidos.

Descarga estos datos en tu dispositivo, e Instagram te permite hacer este control con diferentes periodos de tiempo (Última semana, últimos tres meses, último año...). Cuando el archivo esté listo para descargar, tendrás que ingresar tu contraseña de acceso.

Lo siguiente será abrir la app de archivos en tu teléfono, y buscar dicho documento que se llamara Instagram y tu nombre de usuario, y al pulsarlo se abrirá el archivo con otros más pequeños llamados FOLLOWERS y FOLLOWINGS.

Una vez hecho esto, tendrás que acudir a tu IA de confianza, ya sea ChatGPT, Gemini de Google o Copilot de Bing por nombrar algunas, y escribir este o un mensaje similar: "Te voy a pasar dos archivos, uno de gente a la que sigo y otro de gente que me siguió, quiero que me hagas una lista de personas que yo sigo pero no me siguen de vuelta".

Aquí tendrás que subir estos dos archivos a la plataforma de IA y junto a la petición, la IA analizará las listas y elaborará otra con las personas que tú sigues pero ellas te han dejado de seguir.

