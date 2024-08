La IA de Elon Musk y X genera deepfakes e imágenes sin control: así es la nueva versión de Grok

¿Qué sucede cuando una herramienta con el potencial de generar cualquier imagen imaginable cae en manos del público? Ese es uno de los grandes temores de la era de la inteligencia artificial generativa, y Elon Musk lo ha puesto a prueba con la nueva versión de Grok.

Grok, lanzada a finales del año pasado como un homólogo de ChatGPT pero sin censura para integrarse en X (y de paso beber de la información que publican sus usuarios), ha desplegado una nueva versión capaz de generar imágenes. Hasta ahí todo normal, salvo que no cuenta con ningún tipo de cortapisa para evitar imágenes censurables o evitar que genere deepfakes.

Así, en estos primeros días con la herramienta disponible en Estados Unidos hemos visto a Donald Trump y Kamala Harris esperando un hijo juntos o tomando el sol en la playa o a Mickey Mouse portando armas, a la cantante Taylor Swift en todo tipo de actitudes.

Aunque Grok en principio contaba con limitaciones para evitar la creación de contenido inapropiado, la realidad muestra un panorama mucho más caótico y preocupante.

El chatbot, creado por xAI, permite a los usuarios generar imágenes a partir de simples descripciones de texto. Aunque otras plataformas de IA ya ofrecen funcionalidades similares, Grok ha destacado por la laxitud en sus restricciones, lo que ha dado lugar a la creación de imágenes que van desde lo absurdamente cómico hasta lo profundamente perturbador.