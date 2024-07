El truco viral en redes para avisar de presencia policial en Google Maps

Lo bueno de los mapas digitales es que son mucho más completos y ofrecen mucha más información que aquellos tradicionales de papel. Avisos de radares, de atascos o de accidentes son algunos de los datos en tiempo real que Google Maps ofrece a los conductores que lo utilizan.

Pero Google Maps no es la única app de mapa digital popular en nuestro país, siendo Waze (que también es propiedad de Google) su máximo competidor. La baza que tiene Waze es que ofrece algunas cosas diferenciales, siendo una de las más destacadas y preferidas de los usuarios la de los avisos por presencia de policía.

Aunque esta herramienta puede sonar ilegal, lo cierto es que no hay ninguna irregularidad por decir que en un sitio concreto has visto a la policía. Lo que sí es ilegal es informar sobre los futuros movimientos de estos, pero si tu pasas por un rotonda puedes avisar con total inmunidad de su presencia, ya sea en Waze o por un grupo de WhatsApp, aunque en ocasiones estés ayudando a que los malos se escapen.

A pesar de ser una de las funciones más populares de Waze, Google Maps nunca la ha incorporado, no obstante, en redes sociales se ha vuelto viral un truco para avisar de la presencia policial en esta plataforma.

Just type "Police irt" on Google Maps and thank me later ?? pic.twitter.com/abCVAb2wc4