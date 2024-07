Los cinco consejos de Bill Gates sobre cómo afrontar el trabajo: "ojala me los hubieran dado a mí en su momento"

Iniciarse en el mundo laboral no es tarea sencilla, de repente las responsabilidad y obligaciones entran de lleno en nuestras vidas, y hay que competir con cientos o incluso miles de personas que están en la misma situación que nosotros por conseguir y mantener un puesto de trabajo.

Con el paso de los años y la experiencia, vemos con más perspectiva todo y sabemos cómo funcionan las cosas, pero al principio solemos ver todo bastante negro. Muchas veces tan solo necesitamos escuchar los consejos de nuestros mayores para centrarnos, y si las recomendaciones vienen de una de las personas más exitosas del siglo XXI, como es Bill Gates, lo mejor es coger papel y boli y apuntar todo lo que dice.

Los alumnos de la Universidad de Arizona del Norte (EEUU) tuvieron la suerte de recibir alguna de las claves y aprendizajes que había hecho el magnate durante su larga carrera profesional, y durante su graduación el año pasado pudieron escuchar hasta cinco consejos de Gates para afrontar el trabajo y que le hubiera gustado que cuando el fue joven se los hubieran dado.

Los cinco consejos para afrontar el trabajo según Bill Gates

El primero de los consejos que el cofundador de Microsoft dio a los recién graduados fue que la vida no es una obra de un solo acto. Con esto, Gates quería hacerles ver que las primeras decisiones que uno toma en la vida no tienen por qué ser las definitivas y si, por ejemplo, has estudiado una carrera concreta no pasa nada porque al tiempo te des cuenta de que prefieres otras cosas y tomes otra dirección.

Gates también explicaba que uno nunca es lo demasiado inteligente como para equivocarse, "En algún momento de tu carrera, te encontrarás enfrentándote a un problema que no puedes resolver por tu cuenta. Cuando eso suceda, no entres en pánico. Respira hondo. Oblígate a pensar bien las cosas. Y luego encontrar personas inteligentes de las que aprender".

A su vez, Gates recomienda a los jóvenes trabajar en resolver los problemas importantes, con ello se refería que cada uno en su trabajo debe buscar un propósito mayor con lo que hace, y buscar de cambiar el mundo de alguna forma.

Gates también puso en valor el poder de las redes de amistades y contactos que se hacen a lo largo de la vida, por ello recomendaba a los estudiantes que no subestimaran el poder de la amistad. "Recuerda a las personas que tienes sentadas a tu lado en las clases, son futuros cofundadores y colegas. Una gran fuente de apoyo, información y asesoramiento en el futuro".

Por último, Gates recordó a los estudiantes que parar no es de vagos. "A medida que crecí, y especialmente una vez que me convertí en padre, me di cuenta de que hay más en la vida que el trabajo. Tómate un descanso cuando lo necesites. Tómatelo con calma con las personas que te rodean cuando lo necesiten".