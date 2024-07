Amazon prepara un cambio para entregar sus paquetes: " es otro paso en nuestro camino"

Se avecina un cambio en la forma en que recibes tus entregas de Amazon, lo que representa una gran victoria para el medio ambiente. Y es que la empresa propiedad de Jeff Bezos anunció recientemente que eliminará casi todos los plásticos de burbuja que se usan en sus embalajes en EEUU y las sustituirá por relleno de papel fabricado con contenido 100% reciclado.

"La eliminación del 95% del papel de burbuja es otro paso en nuestro camino para evitar y reducir embalajes, y parte de nuestro esfuerzo de varios años para eliminar el plástico en los centros de distribución de EEUU," dijo Pat Lindner, vicepresidente de Mecatrónica y Embalaje Sostenible, en un comunicado anunciando el cambio.

Con esta medida, se eliminarán anualmente casi 15.000 millones de piezas de plástico de burbujas. Además, para la venta del Prime Day de este año, casi todos los clientes recibieron paquetes con el relleno de papel reciclado.

Según el comunicado de prensa de Amazon, el relleno de papel ha demostrado ser tan efectivo, o incluso más, para proteger los pedidos durante la entrega, verificado por un laboratorio de ingeniería independiente.

Adicionalmente, el material de embalaje se puede tirar en el contenedor de reciclaje doméstico, lo que lo convierte en un cambio conveniente para los consumidores, sin mencionar que es más fácil de manejar que reventar una docena de papel de burbuja cada vez que abren un pedido.

"La mayoría de las almohadillas de aire no tienen programas de reciclaje efectivos, incluso si te tomas el tiempo de reventarlas una por una," dijo Judith Enck, presidenta de Beyond Plastics y ex administradora de la Agencia de Protección Ambiental, a GreenBiz.com. "El papel y otros productos de fibra son alternativas adecuadas."

A pesar de sus mejores esfuerzos, muchas personas caen en la trampa del "wishcycling," que ocurre cuando pones un desecho en el contenedor de reciclaje con la esperanza de que se recicle. No siempre es intencional ni malicioso, pero a menudo proviene de la confusión y la incertidumbre pública sobre lo que se puede reciclar correctamente y lo que debe ir a la basura.

Menos plástico significa menos uso de petróleo, menos contaminación y menos microplásticos en nuestros océanos, agua potable y, eventualmente, en nuestros cuerpos. A principios de este año, Walmart hizo un cambio similar, reemplazando los sobres de plástico para comercio electrónico por sobres de papel reciclable. El cambio eliminó 2.000 toneladas de plástico de un solo uso del minorista, y planea que todos sus sobres, incluidos los de los vendedores del mercado que utilizan el servicio de Walmart, pasen a la opción de papel.