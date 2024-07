Los tres aparatos electrónicos de tu casa que nunca debes desenchufar

En nuestras casas hay cada vez más dispositivos y aparatos electrónicos fruto del desarrollo tecnológico y los constantes inventos que van apareciendo para diferentes tareas o actividades que hacemos en nuestras casas.

Si bien normalmente todos ellos son para facilitarnos la vida, tienen un inconveniente, y es que para funcionar requieren de la red eléctrica. Esto se traduce que el consumo en los hogares aumenta y también lo hace la factura, lo que lleva a muchas personas a enchufar o desenchufar estos dependiendo si lo están utilizando o no.

Si bien es cierto que para determinados productos es normal hacerlo, porque no los usamos todos los días, hay otros que no es nada recomendable ya que puede acarrear problemas de funcionamiento. El medio alemán Forbus ha señalado estos tres aparatos como los que no debemos desenchufar.

Routers WiFi

El router WiFi es un producto ya esencial en cada casa, ya que es el que da la conexión a Internet. Estos están diseñados para estar ofreciendo WiFi constantemente, y aunque pienses que no pasa nada por desenchufarlo por la noche porque nadie lo está utilizando para ahorrar energía, lo cierto es que puedes causar problemas si otros dispositivos dependen de él para funcionar.

Al mismo tiempo al encenderlo por la mañana pueden surgir problemas de conectividad que requieren tiempo y esfuerzo para solucionar, por lo que no es recomendable desenchufar a diario este producto.

Televisiones OLED

Los televisores OLED ofrecen una calidad de imagen muy alta, pero debes de tener cuidado con ellos porque mientras no los utilizamos, estos también están funcionando (aunque estén apagados) debido a que llevan a cabo procesos de mantenimiento interno y por lo tanto si los desenchufas, puedes estar interrumpiendo estos procesos que son cruciales para mantener la calidad de la imagen y prevenir daños.

Impresoras de inyección de tinta

Si bien es cierto que este tipo de impresoras apenas consumen y están diseñadas para el ahorro energético, hay gente que las desenchufa cuando no las usan. Esto está mal porque este tipo de impresoras hay que apagarlas siguiendo los pasos establecidos porque cuando apagas la impresora desde el botón el cabezal de impresión se coloca en una posición de reposo antes de apagarse por completo.

Si antes de que se apague, la desenchufas de la corriente, el cabezal no se coloca en su lugar correspondido, provocando que la próxima vez que la enciendas, la impresora interpreta que ha estado inactiva mucho tiempo y automáticamente ejecuta un ciclo de limpieza intensivo que gasta mucha tinta, lo que se convierte en una costosa práctica para ti.