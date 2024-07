Así funciona 'Deep Nostalgia': la inteligencia artificial da movimiento a tus fotos antiguas y el resultado es increíble

Aquellos que decían que una imagen vale más que mil palabras no estaban equivocados, sin embargo, esto lo decían antes de que existieran los vídeos, ya que este formato nos permite ver la realidad por completo y darnos un nivel de conexión con ese momento mucho mayor que una sola foto.

El problema es que hasta no hace muchos años, el contenido audiovisual no era el principal formato utilizado, y por ello en nuestras galerías o álbumes lo que abundan son fotografías, no vídeos, sobre todo cuando hablamos de tiempos pasados.

Pero desde la compañía MyHeritage, tienen una herramienta muy curiosa e interesante impulsada con Inteligencia Artificial llamada Deep Nostalgia y con ella puedes convertir en mini vídeos cualquier fotografía del pasado con muy buenos resultados.

El objetivo es tocar la fibra sensible del usuario y crearle nostalgia al revivir imágenes del pasado. Los resultados son similares a lo que ofrecen los iPhone con el Live Photo que hacen con las fotografías, es decir, muestra movimientos de unos segundos previos o después de la foto para generar movimiento.

Ya sea un movimiento de ojos, giro de cabeza o esbozar una sonrisa, la IA interpreta y genera un mini vídeo a partir de una foto. Lo mejor de todo es que es muy fácil de usar debido a que el proceso está totalmente automatizado, y tan solo tienes que subir la imagen que quieras revivir y en cuestión de segundos la IA la habrá dado vida.

Los resultados son muy convincentes y realistas, aunque lo cierto es que por ahora esta herramienta está algo limitada al tan solo poder animar las cabezas de las imágenes y de tan solo una persona a la vez, es decir, si salen varias personas podrás elegir movimiento solo para una en ese mini video y si quieres animar a otras de las que salen tendrás que hacer otro.

Por el momento, Deep Nostalgia te permite subir hasta cinco imágenes para animarlas de forma gratuita, tan solo tienes que registrarte en su app, después de eso tendrás que suscribirte a la versión de pago.

