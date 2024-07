Esta es la función de Android que está consumiendo constantemente tu batería y no la usas nunca

La batería de nuestro teléfono móvil es uno de los elementos más importantes del dispositivo, debido a que si se agota no podemos acceder al resto de funciones y aplicaciones que tiene. Por ello en los últimos años, los fabricantes han puesto mucho ímpetu en desarrollar baterías que tengan más autonomía y se carguen en menos tiempo.

Aun así, y a pesar de los esfuerzos de estos, todavía no se ha logrado diseñar una batería que fuera capaz de durar más de 24 horas de uso constante, debido a que mantener el tamaño y peso de los smartphones es incompatible con esta autonomía.

Además, con el paso del tiempo y el uso constante que hacemos de estos dispositivos, la batería de estos se va degradando y perdiendo capacidad, lo que hace que cada vez dure menos y menos. Si bien cuidarla va a ayudar enormemente a que esta dure más durante más tiempo, también hay que tener en cuenta las apps y funciones que tenemos en nuestro móvil, ya que estas también consumen gran parte de nuestra batería.

Y es que cada app o función requiere y necesita de diferentes herramientas para funcionar, y en muchos casos incluso cuando no las estamos usando directamente, también están activas (y agotando nuestra batería). Por eso hay que tener especial cuidado, y como no queremos desintalar app como TikTok o Instagram que consumen mucho, tenemos que buscar otras opciones que no nos importan tanto.

Una de ellas es una función que viene preinstalada en todos los teléfonos Android, y se trata de la opción de Uso y diagnóstico de Google, que es una especie de informe sobre el uso del teléfono que envía tu móvil a la compañía. El problema de esta función es que está activa en segundo plano constantemente, pero por suerte hay una forma de desactivarla.

Cómo desactivar el uso y diagnóstico en tu móvil

Abre los Ajustes de tu smartphone Android. Busca el apartado de Google, pulsa sobre él y selecciona Más información. Aquí te aparecerá la opción de Uso y Diagnóstico, y tan solo tendrás que desactivarla. Dependiendo de tu teléfono, quizás encuentres esta opción en el apartado de Privacidad.

Con estos sencillos pasos estarás desactivando una función que chupa mucha batería, al mismo tiempo que estás bloqueando a Google para que siga recopilando información de tu teléfono.