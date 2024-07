¿Quieres trabajar en la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial? Acaban de publicar las primeras vacantes

En los últimos años la Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestras vidas de lleno, y en cosa de unos meses hemos visto como cada vez hay más herramientas, aplicaciones, servicios y plataformas impulsadas con esta tecnología que nos permiten hacer cosas que hasta ahora nos eran inimaginables.

A pesar de que en este tiempo hemos visto todas las maravillas y beneficios que nos puede traer la IA, debido a que hace en segundos tareas que de normal tardaríamos horas en completar o porque permite que las máquinas comiencen a sustituir a los humanos en aquellas tareas más físicas, repetitivas y tediosas, también hemos descubierto un lado oscuro muy peligroso.

Los investigadores y desarrolladores de esta tecnología no se ponen de acuerdo sobre los peligros futuros de la IA, ya que muchos alertan uno muy tenebroso si no se ponen límites a la IA, mientras que otros aseguran que no es para tanto y que todo se puede controlar. El problema aquí es que hay intereses científicos, pero sobre todo económicos de las empresas dedicadas a ello, que imposibilita saber bien cual es la verdad.

Por ello, las autoridades se han puesto manos a la obra para ser ellos quienes van a establecer las normas de desarrollo y uso de la IA, y en el caso de España se ha creado un organismo llamado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) para ello.

Esta agencia no tiene ni un mes de vida, y por ello se está construyendo todo desde cero. Hasta el momento tan solo sabíamos que la sede de esta organización iba a estar en A Coruña y que se iban a ofertar hasta 19 plazas de empleo público para formar parte de este innovador equipo.

Si bien todavía desconocemos los requisitos que se piden para poder entrar en la AESIA, ya conocemos las primeras vacantes disponibles en este organismo:

Dirección división de asuntos generales jefe/jefa de división

Dirección división jurídica y relaciones institucionales jefe / jefa de división

Dirección división de gestión económica y presupuestaria jefe/jefa de división

Dirección división de recursos humanos jefe/jefa de división

Dirección secretaria general secretario/ secretaria de director general

Para solicitar uno de estos puestos tendrás que rellenar este formulario publicado en el BOE. Entre las funciones principales de la AESIA nos encontramos con que van a reforzar las palancas clave para el desarrollo de la IA, facilitar la aplicación de la IA en el sector público y privado, fomentando la innovación y la ciberseguridad y por último fomentar una IA transparente, responsable y humanística.