El truco de Google Maps para que puedas usar el mapa incluso cuando no tienes internet

Para llegar a un restaurante, a una tienda o ahora que llegan las vacaciones de verano la playa en la que vamos a pasar el día, Google Maps es nuestro gran aliado, y sin él la gran inmensa mayoría de personas nunca llegarían a su destino.

Sobre todo ahora, que nos vamos de vacaciones, y buscamos nuevos sitios por descubrir, esta app es esencial para nuestro viaje, ya que si no de otra manera no conoceríamos ni llegaríamos a todos estos nuevos lugares.

Pero sobre todo, en aquellos lugares más rurales, recónditos y alejados de la civilización o cuando estamos en el extranjero, nos podemos encontrar que no tenemos conexión a Internet o que esta es muy débil y apenas nos deja navegar por la red con normalidad.

En estas situaciones, usar Google Maps es muy complicado, o incluso imposible (si no tienes Internet), pero por suerte entre sus múltiples funciones, esta plataforma tiene una herramienta justo para estos casos.

Cómo usar Google Maps sin Internet

Aunque la app en sí esté pensada para usarse con Internet, ya que ofrece muchísima información en tiempo real que de otra manera sería imposible, si sabes con tiempo que no vas a tener conexión o temes que el lugar a donde vas hay poca cobertura, debes activar la opción de Google Maps sin conexión.

Los pasos a seguir son:

En un lugar donde si tienes conexión, abre la app de Google Maps.

Pulsa sobre tu perfil de Google.

Busca y selecciona la opción de Mapas sin conexión.

Selecciona el área que quieras tener, y pulsa sobre Descargar.

Una vez que el mapa se haya descargado, podrás acceder a él desde la página de mapas sin conexión. Aquí, verás todos los mapas que has descargado y podrás gestionarlos según tus necesidades. Ten en cuenta que con esta función no sabrás el tráfico en tiempo real, ni encontrarás información sobre los negocios, pero sí que podrás ver y seguir rutas aunque no tengas Internet.