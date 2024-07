Estas son las 10 páginas web porno que el Gobierno no va a poder bloquear

El pasado lunes, 1 de julio, el Gobierno presentó una polémica medida con la que el ejecutivo pretende combatir el acceso a páginas porno por parte de menores de edad. El problema es que los jóvenes acceden a estos contenidos cada vez a una edad más temprana (se calcula que entre los 9 y 11 años) y no hay manera de controlar quién tiene más de 18 años en Internet.

Como nuestra actividad en la red es "anónima" dentro de lo que cabe, la solución del Gobierno de España para aplacar este problema ha sido la de crear una especie de carnet digital con el que los usuarios españoles mayores de edad podrán demostrar que lo son para poder acceder a este tipo de webs.

Esta medida ha sido muy polémica en estos últimos días, y se han producido numerosas quejas en redes sociales criticando la medida, aunque la mayoría de ellas son fruto del desconocimiento a fondo de qué va a implicar este carnet digital.

En este otro artículo te contamos cómo iba a funcionar este método de identificación, donde te explicamos que de las 30 credenciales se asignan tres a cada página web y cada una de ellas tiene hasta 10 usos. Estas credenciales se pueden renovar todas las veces que se quiera, y en ningún momento los españoles mayores de edad tendrán las visitas a las páginas porno limitadas, ni en cantidad de veces ni en tiempo que pasa en ellas.

La cosa es que esta medida por ahora tan solo afecta a las páginas que estén establecidas en España, significando que aquellas con sede en otros países no tendrán este bloqueo de acceso. Curiosamente, las 10 páginas web más visitas en nuestro país son todas internacionales, por lo que esta medida no les va a llegar y va a resultar insuficiente por ahora para evitar que los menores de edad accedan a estas webs.

Las 10 páginas porno que el Gobierno no va a poder bloquear

Según los datos sacado del estudio realizado por la firma de analítica web SEMRush, durante el pasado mes de mayo, las webs porno que más visitaron los españoles eran extranjeras y por lo tanto, el Gobierno no puede bloquearlas.

En primer lugar se encuentra Pornhub, con más de 150 millones de visitas en España durante mayo, y con sede en Luxemburgo. En segundo lugar, nos encontramos con XVideos, con 110 millones de visitas y con sede en República Checa, que a su vez la tercera en el podio de webs más visitas, XNXX (31 millones) también pertenece al mismo país.

Como decíamos, al no tener sede en España no tendrán obligación de aplicar el sistema de verificación solicitado por el Gobierno, y presumiblemente tras ver las reacciones de los usuarios españoles mostrando su rechazo, no lo van a aplicar.

De hecho, ya se han dado casos en los que este tipo de páginas rechazan e incluso denuncian a las autoridades por querer instaurar métodos de control para verificar la edad de los usuarios, por lo que parece que la solución española no va a ser la definitiva para impedir que los menores de edad accedan a pornografía, que era la única intención del Gobierno.