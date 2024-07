Así funcionará el "carnet digital" que se deberá tener para acceder a páginas porno en España

El Gobierno presentó este pasado lunes su solución para evitar que menores de edad accedan a contenidos pornográficos que consiste en un sistema de verificación de la mayoría de edad de los usuarios que intentan acceder a páginas para adultos en internet que funcionará como un carnet digital que le otorgará permiso para 30 accesos durante 30 días desde que se lo saque.

Como parte de la Estrategia Nacional de Protección de la Infancia y de la Adolescencia en el Entorno Digital, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha avanzado que el objetivo es impedir que niños y adolescentes menores de 18 años puedan entrar en este tipo de contenidos.

Esta iniciativa es todo un hito en España y viene a reforzar las débiles medidas de verificación que existían hasta ahora, donde las webs porno preguntaban al usuario antes de entrar si eran mayores de edad, pero no hacían comprobación ni nada por el estilo.

Pero con este nuevo sistema, cada persona que intente acceder a una página con contenidos para adultos tendrá que identificarse con su DNI digital. Como explica la directora general de Gobernanza de la Secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Cabanillas dicha solución estará aplicada "inicialmente en el ámbito español y para los residentes que viven en España" y afectará a las páginas que estén establecidas en España.

Pero, por ejemplo, se librarán aquellas apps, redes sociales y webs que no estén asentadas en el país y tengan su sede en otros países de Europa, como muchas la tienen en Irlanda, aunque desde el Gobierno pretenden que también sucumban a esta normativa.

Para ello están contemplando modificar la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) pueda bloquear de aquellas plataformas o páginas con contenidos pornográficos si no incorporan los nuevos mecanismos de verificación.

Un carnet válido durante 30 días y 30 accesos

Esta herramienta forma parte de la "cartera digital española" y estará disponible en app móvil para que los usuarios soliciten el permiso de acceso. Aquí tendrán que presentar su DNI electrónico o otras fuentes a las que tenga acceso el Ministerio para verificar la edad, y se consultará los registros para comprobar que este tiene más de 18 años.

En este momento, el usuario recibirá una especie de paquete con hasta 30 permisos de acceso que será válido durante los 30 días siguientes, pudiendo usar una misma credencial tres veces en la misma plataforma, aunque han asegurado que si se agota antes de ese tiempo, se podrá volver a renovar antes de estos días. Las páginas porno comenzarán a pedir al usuario que escanee un QR como evidencia de que ha pasado la verificación de edad.

La razón de ello es para minimizar el riesgo y que la persona no pueda ser trazada, ya que esta iniciativa preocupa en términos de ciberseguridad. Desde el Gobierno aseguran que la credencial "es anónima" y "respeta el principio de protección de datos de minimización de la información intercambiada", debido a que en ellas no aparecen datos personales, si no un identificativo, la letra K, que indicará que esa persona es mayor de edad.

Desde el Ministerio de Transformación Digital aseguran que este carnet "es para proteger la privacidad y no se almacena en la administración ni hay trazabilidad ni para la web ni para la Administración". Aunque en algún lado tendrá que estar y por lo tanto es susceptible de sufrir un ciberataque, al igual que con cualquier otro sistema que requiera tu identidad para funcionar, como podría ser una casa de apuestas.