Jean-Philippe Courtois (Microsoft): "Vemos una adopción acelerada de la IA en España, con enormes oportunidades de empleo"

Jean-Philippe Courtois, presidente de National Transformation Partnerships de Microsoft, ha presentado este martes en Madrid los planes de inversion de su compañía en España. Además de la Región Cloud de Centros de Datos, ubicada en la Comunidad de Madrid, el gigante tecnológico también pondrá en marcha un Campus de Centros de Datos en Aragón, desde donde atenderá los servicios para dar servicio a empresas y entidades públicas españolas europeas, según ha explicado en una entrevista para elEconomista.es.

¿Qué grandes inversiones proyecta Microsoft en España?

Microsoft tiene un compromiso con el desarrollo de la economía digital europea. Por ello, somos una de las empresas que más invierte en infraestructuras digitales en Europa, siendo España uno de los destinos estratégicos de estas inversiones. Vamos a cuadruplicar nuestras inversiones en infraestructura de Inteligencia Artificial y Cloud en España durante 2024-2025, hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares. Esto supone la mayor inversión de Microsoft en España en nuestros 37 años de presencia en el país. Además de la Región Cloud de Centros de Datos ubicada en la Comunidad de Madrid, hemos anunciado la intención de construir un Campus de Centros de Datos en Aragón que dará servicio a empresas y entidades públicas españolas y del resto de Europa. Estas dos infraestructuras proporcionarán los servicios en la nube de Microsoft con garantías de seguridad, privacidad y residencia del dato, y permitirán poner a disposición de empresas y administraciones públicas españolas y europeas toda nuestra oferta de soluciones de Inteligencia Artificial. Estamos viendo un ritmo acelerado de adopción de Inteligencia Artificial y pensamos que eso va a generar también enormes oportunidades de empleo en todo el ecosistema de la industria tecnológica en España. Trabajamos en estrecha colaboración con los gobiernos nacional y autonómicos y las autoridades locales para garantizar que todas las personas puedan aprovechar plenamente los beneficios de la nube, la IA y en general, de un mundo digital.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre la nueva región cloud de Microsoft en España?

En Microsoft contamos con más de 300 centros de datos en 60 regiones cloud en todo el mundo. España es uno de los pocos países de Europa en los que Microsoft cuenta con proyectos en marcha para dos regiones cloud. Como decía,además de la región cloud de centros de datos ubicada en la Comunidad de Madrid, hemos anunciado nuestra intención de construir un campus de centros de datos en Aragón, que dará servicio a empresas y entidades públicas españolas y del sur de Europa. Hemos comprobado el impacto positivo de la construcción de estas infraestructuras en la economía local, ya que impulsa un crecimiento de la industria local de tecnología, así como la generación de empleo directo e indirecto. Según un análisis de IDC, el impacto económico de las infraestructuras cloud de Microsoft en España podría superar los 10.700 millones de euros de aportación al PIB nacional entre 2024 y 2030, contribuyendo a la creación de cerca de 77.000 empleos en el mismo período. Se trata de un motor de crecimiento de la economía de nuestro país, que lleva asociadas fuertes inversiones por parte de Microsoft, la creación de puestos de trabajo y la generación de negocio local en el ecosistema de partners de la compañía en España, compuesto por más de 12.600 empresas de tecnología. Estas empresas, generan siete euros por cada euro que Microsoft factura en España.

¿Qué condiciones favorables ofrece España para la inversión que no existen en otros países europeos?

España es uno de los grandes hubs tecnológicos europeos, con una ubicación geográfica perfecta, acceso a energías renovables, redes de telecomunicaciones, una industria de tecnología potente, talento digital y una gran capacidad de innovación. Por todo ello, España se ha consolidado como el lugar idóneo para invertir y ubicar centros de datos desde donde proveer servicios cloud y de IA a organizaciones de toda Europa. Con nuestras inversiones en infraestructura de IA y cloud ayudaremos a acelerar la adopción y despliegue de la Inteligencia Artificial y a impulsar la digitalización y mejorar la competitividad de la economía española. Recientemente, firmamos un acuerdo de colaboración con el Gobierno de España para potenciar la aplicación de la Inteligencia Artificial Responsable para mejorar los servicios al ciudadano, el impulso a la innovación basada en IA, así como en el refuerzo de la ciberseguridad nacional y la ciber-resiliencia de las empresas, organismos públicos e infraestructuras críticas españolas.

¿Cuáles son las claves para la adopción de la IA entre las empresas?

Según los últimos datos de nuestro estudio sobre Tendencias Laborales (Work Trend Index), el 68% de los profesionales españoles ya usa soluciones de Inteligencia Artificial en el trabajo. Para que la adopción de IA tenga éxito, tiene que haber un compromiso de toda la organización y un liderazgo claro por parte del CEO, que debe redefinir la estrategia de negocio para sacar todo el partido a la IA. También se necesita la dirección del CIO para revisar la estrategia tecnológica y ajustarla a las nuevas necesidades. El director de IA tiene que impulsar un enfoque de industrialización de la IA y es también importante el empuje desde Recursos Humanos, que debe promover el cambio cultural que requiere el despliegue de la Inteligencia Artificial. Por supuesto, es crítico que haya un comité que vele por la gobernanza de la IA y su despliegue de forma responsable, segura y ética. La IA puede impulsar la competitividad de las empresas, aumentando la eficiencia en todas las áreas de la organización. No afecta sólo al equipo de tecnología, sino que la IA puede transformar radicalmente las funciones y procesos de los equipos de finanzas, recursos humanos, marketing, ventas, legal…

¿Cómo percibe el impacto de la IA en la transformación de la educación?

La influencia de la Inteligencia Artificial en diversos sectores es innegable, y la educación no es una excepción a este nuevo contexto. La aplicación de la Inteligencia Artificial generativa se está extendiendo a las distintas dimensiones de las instituciones educativas, mejorando tanto la experiencia docente, como la de los estudiantes, los departamentos de captación y admisión, y la propia gestión interna de las instituciones. Estamos viendo que muchas instituciones están promoviendo la adopción de la IA generativa en el proceso educativo, como herramienta de ayuda a la investigación, análisis de datos e información y creación de documentos de trabajo. Además, la IA es una de las áreas más prometedoras en términos de empleo en la actualidad. Su aplicación en campos tan diversos como la atención médica, la logística, el marketing y el servicio al cliente, o la automatización industrial está generando una creciente demanda de profesionales capacitados para comprender y aplicar la IA de manera efectiva en su área de especialización. Esta demanda no se limita exclusivamente a expertos en informática e ingeniería; se extiende a profesionales de todas las disciplinas que deseen aprovechar el poder transformador de la IA en sus respectivos campos. Por esta razón, es imperativo que las instituciones educativas, incluidas las universidades, integren contenidos relacionados con la IA en sus planes de estudio. Este enfoque no solo beneficia a los estudiantes, sino que también fortalece su empleabilidad en varios aspectos.

La inclusión de la IA en la formación universitaria proporciona a los estudiantes competencias transversales altamente valoradas en el mercado laboral. Estas habilidades incluyen el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de trabajo en equipo, que son fundamentales en cualquier entorno profesional. Además, abre un abanico de oportunidades profesionales en sectores emergentes y en plena transformación digital, donde se requieren perfiles con conocimientos sólidos en Inteligencia Artificial.

¿Surgirán nuevas brechas digitales entre los usuarios intensivos de GenIA y el resto?

Es una realidad que la IA va a cambiar y está cambiando la forma de trabajar. Por ejemplo, según el estudio de Microsoft sobre Tendencias Laborales que he mencionado antes, el 52% de las empresas en España opina que la falta de personal especializado es la principal barrera para el despliegue masivo de la Inteligencia Artificial, y el 64% de los directivos españoles asegura que no contrataría a alguien sin habilidades en IA. Hay que evitar la brecha digital, fomentando la formación en habilidades digitales e IA, no solo antes de incorporarse al mercado laboral, sino también dentro de las compañías, potenciando el reciclaje de los profesionales y su crecimiento.

La llegada de Copilot promete acelerar la renovación de ordenadores y portátiles en el mundo. ¿Por qué es necesario cambiar de equipos más pronto que tarde?

Con Copilot+ PC hemos reinventado por completo el PC, situando la IA en el centro, para operar en local. Se trata del cambio más significativo en la plataforma de Windows en décadas. Nos encontramos en un punto de inflexión en el que el PC acelerará la innovación de la IA. Creemos que las experiencias de Inteligencia Artificial más ricas solo serán posibles cuando la nube y el dispositivo trabajen de forma conjunta. De la mano de nuestros partners, estamos sentando las bases para la próxima década de innovación en Windows.

¿Qué grandes ciberriesgos traerá de la mano la IA y cómo se puede combatirlos?

La Inteligencia Artificial está creando nuevas oportunidades en el terreno de la ciberseguridad, ayudando a las compañías y organismos públicos a la hora de desplegar estrategias más innovadoras de defensa ante ciberataques. Los expertos en seguridad están usando ya la IA para automatizar y ampliar el alcance y la protección de diversos aspectos de la ciberseguridad, entre ellas la detección, respuesta, análisis y predicción de las amenazas. La IA también puede facilitar que los modelos de lenguaje masivo (LLM) generen información y recomendaciones en lenguaje natural a partir de datos complejos, lo que ayuda a que los analistas sean más efectivos y tengan mayor capacidad de respuesta. Ante el complejo panorama de ciberataques, es necesario participar activamente en prácticas de IA responsables, cruciales para mantener la confianza y la privacidad del usuario y crear beneficios a largo plazo. En Microsoft, trabajamos activamente en ello y acabamos de lanzar Copilot for Security, la primera solución para seguridad que pone la IA generativa en manos de profesionales de todos los niveles de experiencia y que ha sido diseñada para ayudar a empresas y profesionales a través de un asistente de IA intuitivo y muy sencillo de utilizar.

¿Qué riesgos tiene la sobrerregulación de la IA al desarrollo de la tecnología?

La única forma de impulsar la adopción y despliegue de la IA es haciendo que las personas puedan confiar en ella. Y, para ello, es imprescindible contar con un marco regulatorio que siente las bases de un desarrollo responsable de la IA y promueva los usos positivos de la tecnología, sin que suponga un freno a la innovación. En Microsoft, a través de nuestra oficina de IA Responsable, llevamos desde el año 2017 trabajando en este sentido, y hemos definido un marco de desarrollo de IA Responsable. También hemos incorporando a nuestras soluciones de gobierno del dato y gestión de LLMs plantillas y herramientas que facilitan el cumplimiento de la nueva regulación europea.

Además de la escalabilidad y la seguridad… ¿Qué fortalezas diferenciales ofrece la nube de Microsoft?

Microsoft Azure proporciona tantos sabores de nube como necesidades particulares tiene cada empresa, haciendo posible desplegar soluciones heterogéneas para permitir a cada organización contar con las mejores herramientas para centrarse en su misión y lograr sus metas. La iniciativa EU Data Boundary for the Microsoft Cloud es única entre todos los hiperescalares y amplía aún más los compromisos de Microsoft en cuanto a la residencia y el procesamiento de datos de ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea. Este compromiso incluye los principales servicios en la nube de Microsoft. En España, además, contamos con la certificación del CCN-CERT de nivel alto, dentro del Esquema Nacional de Seguridad, para más de 170 servicios cloud de Microsoft, incluyendo nuestros servicios de Inteligencia Artificial generativa.

¿En cuánto estima el poder de generación de riqueza de nube de Microsoft en España?

De acuerdo con un análisis de IDC, Microsoft, nuestro ecosistema de 12.600 partners en España, y los clientes españoles que utilizan nuestra nube, tendrán un impacto acumulado en el PIB de España superior a los 102.000 millones de dólares entre 2024 y 2030. En ese mismo período, IDC estima que el ecosistema cloud de Microsoft y los clientes que utilizan nuestra nube agregarán en conjunto más de 194.000 empleos.

La Comisión Europea abrió una investigación en 2023 contra la empresa estadounidense por considerar que la vinculación de Teams con los programas de edición Office 365 y Microsoft 365 es contraria a la libre competencia en la Unión Europea. ¿Cuál es la posición de Microsoft?

Seguimos colaborando con la Comisión Europea y mantenemos nuestro compromiso de encontrar soluciones que respondan a sus inquietudes. Hemos anunciado cambios que desvinculan Teams de Office 365 y de las ofertas de Microsoft 365 para clientes empresariales a nivel global. Además, hemos actualizado la forma en que Microsoft 365, Office 365 y Teams se licencian globalmente. También presentamos una nueva línea de suites comerciales de Microsoft 365 y Office 365 que no incluyen Teams, y una nueva oferta independiente de Teams para clientes empresariales.

En 2020, usted anunció el Programa Entrepreneurship for Positive Impact. ¿Qué impacto está teniendo en las empresas y organizaciones?

En todo el mundo, innovadores y emprendedores están encontrando nuevas formas de aprovechar la tecnología para impulsar empresas sociales impulsadas por un propósito que mide el éxito no sólo por los beneficios que generan, sino por su impacto positivo en la sociedad. En Microsoft, nos sentimos profundamente inspirados por el compromiso de estos emprendedores sociales, que centran su pasión por el cambio positivo en mejorar la salud humana y el medioambiente, promover la equidad social y económica, y mucho más.

Nuestra iniciativa global está diseñada para impulsar un impacto positivo y ayudar a las startups a acelerar y ampliar su capacidad para hacer el bien a nivel mundial. El programa está disponible en 140 países y trata activamente de apoyar a fundadores infrarrepresentados con perspectivas y trayectorias diversas. Los criterios para optar al programa incluyen una métrica empresarial que mida el impacto en un reto social o medioambiental importante; un producto o servicio establecido que se beneficiará del acceso a clientes empresariales; y un compromiso con el uso ético y responsable de la IA. En España, colaboramos con varios emprendedores sociales como Mitiga, una startup que utiliza nuestra nube y soluciones de IA para analizar el riesgo climático.

¿Cómo se imagina la inteligencia artificial en el horizonte de los tres o cuatro próximos años?

Siempre es arriesgado hacer apuestas de futuro en un sector tan innovador como el tecnológico. Y más cuando estamos en un momento radicalmente transformador como el actual. Lo que sí es claro es que la adopción de la Inteligencia Artificial está impulsando la transformación hacia un nuevo modelo económico. El potencial de la IA es enorme y estamos sólo al principio. Esta tecnología transformará las industrias, desde la atención médica hasta la educación, la agricultura, la investigación, la fabricación o los servicios que los gobiernos ofrecen a los ciudadanos. Nuestro enfoque es el de democratizar el acceso a la Inteligencia Artificial y promover un modelo de IA que no reemplace, sino que aumente las capacidades humanas. Vemos la IA como si se tratara de un copiloto que potencia a las personas y que se ocupa de realizar las tareas rutinarias para liberar tiempo que pueda dedicarse a aquellas tareas de mayor valor.