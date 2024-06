Jorge Azcón: "Queremos convertirnos en la comunidad con la menor fiscalidad para las renovables"

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, tiene claro que las elecciones europeas del próximo domingo pasarán factura al Partido Socialista por los recientes casos de corrupción. Según ha reconocido en una entrevista para elEconomista.es, el modelo de financiación autonómica que ahora se propone sólo responde al interés de las fuerzas independentistas catalanas, así como a las concesiones de Pedro Sánchez en favor de sus socios de Gobierno. Dos semanas después de que Amazon confirmara inversiones de 15.700 millones en su comunidad autónoma, el líder regional apunta media docena de motivos para justificar este hito histórico: energía sostenible, suelo barato, agua, talento, excelentes redes de comunicaciones y un gobierno dispuesto a facilitar los proyectos.

¿Qué balance hace del primer año del gobierno de coalición con Vox en la comunidad aragonesa que cumplirá el próximo agosto?

El balance es que estamos trabajando para resolver los problemas de la gente. Lejos de centrarnos en la política nacional o en debates politizados, en Aragón nos preocupan los aragoneses.

Este domingo acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes europeos, pero en la mente de los ciudadanos subyace el componente local ¿qué peso tendrá la política nacional en estos comicios?

El peso de la política nacional y local va a influir para decantar el voto. En este caso, creo que las últimas noticias relacionadas con la corrupción del Partido Socialista van a tener un impacto en las urnas.

¿Qué opinión le merece que aún no existan planes desde el Gobierno central para la reforma de la financiación autonómica?

La reforma de la financiación autonómica está condicionada por Cataluña, por los socios de Pedro Sánchez, lo que representa una mala noticia para España. Llevamos ya un año desde que se celebraron las últimas elecciones y no es que no se haya convocado una conferencia de presidentes, como hemos pedido las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, es que ni siquiera se ha convocado un consejo de política fiscal y financiera.

¿Pero cree posible un nuevo modelo de financiación, incluyendo a Cataluña, porque ésta es la asignatura pendiente desde hace 20 años?

La necesidad de un nuevo modelo de financiación es incuestionable. Nadie lo duda. Lo que tememos es que el modelo de financiación se pacte bilateralmente entre el Gobierno de Sánchez y las fuerzas independentistas en Cataluña, y que a los demás nos ofrezcan lentejas.

¿Qué le parece la exigencia de Cataluña de crear su propio cupo financiero? ¿Sería posible así un modelo equitativo?

Ese cupo rompe absolutamente España y acaba con la solidaridad que establece el actual sistema de financiación. Igual que a cambio de votos se les ha dado la amnistía, lo siguiente sería que algunos tengamos que pagar más para que los que votan a Pedro Sánchez tengan que pagar menos. Y es que Sánchez está dispuesto a conceder, a los que les dan los siete votos para continuar en la Moncloa, lo que nadie podíamos imaginarnos. Y, por lo tanto, tenemos miedo que esas cesiones realizadas para que el presidente de gobierno continúe en la Moncloa, no sólo acaben en los indultos o en la amnistía, sino que también afecten a nuestros impuestos.

¿Y sobre la condonación de deuda que han anunciado?

Ocurre exactamente igual. Han dicho que se extendería a todas las autonomías. Pero ahora yo quiero ver cómo es esa condonación de la deuda. Es evidente que los mismos criterios para condonar la deuda no nos benefician por igual a todas las autonomías. En algunos territorios, la condonación de la deuda significa muy poco dinero porque apenas tienen Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y hay otros territorios en los que el FLA, como sucede en Cataluña, es prácticamente el total de la deuda. Insisto, creo que en Cataluña están buscando romper con España y no solamente las políticas, sino también las cuestiones que afectan a la economía.

¿Qué se juegan los aragoneses en estas elecciones europeas?

Se juegan muchas cosas. Si existe una política con impacto presupuestario importante ésa es la política Agraria Común. En el gobierno de Aragón hemos hecho un esfuerzo histórico para mejorar las partidas presupuestarias destinadas a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Teresa Ribera se ha preocupado de que infraestructuras necesarias para Aragón no hayan tenido declaraciones de impacto ambiental favorables. Esas declaraciones de impacto ambiental que salen de su ministerio significan menos inversiones en comunicaciones para Aragón; el que todavía no se haya firmado el convenio de transición justa en nuestra comunidad o que más de 30 obras de infraestructura hidráulica hayan salido del plan hidrológico de la aprobación de Cuenca. Es evidente que si la candidata del Partido Socialista obtiene un buen resultado, ya sabemos lo que ha hecho con Aragón. Que nadie se engañe, lo que ha hecho es lo que va a volver a hacer con nuestra comunidad. Creo si hay una comunidad autónoma en la que las decisiones de Teresa Ribera han sido especialmente negativas, esa ha sido Aragón.

¿Qué reproches dirige a Ribera en cuanto a la política de agua?

Mire, la obra de infraestructura hidráulica más importante que existe en nuestra comunidad autónoma es Yesa, embalse que ya suma 7 años paralizado para su tramitación administrativa por una modificación. La no ejecución de las obras paraliza los nuevos regadíos, con lo que eso significa en nuestra comunidad autónoma.¿Cuál será la posición ante el trasvase del agua del Ebro a Cataluña? Nosotros no defendemos un trasvase del Ebro en ninguno de los casos. Hemos sufrido graves problemas de sequía el año pasado y los estamos sufriendo este año. En Aragón hay un problema: no nos sobra agua y nos faltan infraestructuras hidráulicas para poder aprovechar nuestro agua.

¿Qué novedades podemos esperar del Plan Pirineos?

Es uno de los proyectos más importantes de mi gobierno. Es un plan que apuesta por invertir de forma sostenible en una de las joyas medioambientales más interesantes de España, que es el Pirineo Aragonés. El oro blanco de nuestra comunidad es la nieve y, por eso, el año que viene vamos a poner en marcha casi 50 millones de euros de inversión en la innovación de nuestras estaciones de esquí. Estaba previsto acabar esas obras de modernización en mayo, pero se ha retrasado hasta final de año.

Hemos visto cómo se han detraído 1.000 millones de los fondos autonómicos para que la SEPI pudiera comprar ese 10% en Telefónica. ¿Qué le parece esta situación?

Yo creo en el mercado y es muy difícil defender la libre competencia con este gobierno. Han faltado explicaciones pero, sobre todo, ha faltado previsión. Por otra parte, habrá que esperar a la liquidación, porque hasta que no tengamos la liquidación del ejercicio no sabremos si se han detraído fondos destinados a las comunidades autónomas.

¿Los gobiernos del PP tienen algún plan en el IRPF una vez que la ministra Montero no ha deflactado la tarifa en el tramo autonómico?

El primer presupuesto que aprobó mi gobierno deflactó en un 5% el IRPF a las rentas anuales inferiores a 50.000 euros. La mayor parte de la bajada de impuestos que hicimos en este primer presupuesto -tanto en patrimonio, sucesiones e IRPF-, tuvo que ver con esa deflactación de la tarifa que, en definitiva, supone ayudar a las rentas medias y a las bajas a llegar a fin de mes. Es incomprensible que solo las comunidades autónomas gobernadas por el PP son sensibles a eso, mientras vemos que la recaudación de IRPF en el Ministerio de Hacienda vuelve a estar disparada este año, sin que se tome ni una sola medida. Es incomprensible que las familias tengan muchas más dificultades para llegar a fin de mes y, sin embargo, tengan que pagar mucho más IRPF, con un poder adquisitivo que no se ha incrementado fruto de la inflación.

¿Qué ofrece Aragón para atraer inversiones históricas de Amazon, de más de 17.500 millones en diez años, y también de Microsoft, de más de 4.000 millones?

Tenemos energía sostenible, suelo barato, agua y un gobierno dispuesto a tramitar rápidamente los proyectos. A los hechos me remito. Cuando Amazon decide hacer la inversión más importante que hasta el momento ha anunciado en toda Europa, y una parte muy importante del mundo, es porque encuentra todo lo que necesita. Hay una serie de recursos que tienen que ver con las condiciones de nuestra comunidad autónoma, pero sin que haya talento, sin que haya recursos humanos, sin que haya mano de obra muy cualificada, es evidente que Amazon u otras grandes tecnológicas como Microsoft no vendrían a nuestra comunidad autónoma. Cuando dos de las principales grandes tecnológicas del mundo deciden apostar en Europa por nuestra comunidad autónoma es por algo, no es la opinión del presidente del gobierno o de un medio de comunicación, es la opinión de quien se juega su dinero.

¿Qué impacto puede tener en el sector el impuesto autonómico de las renovables?

El objetivo es que Aragón sea la comunidad autónoma que tenga una menor fiscalidad para las energías. Hay otras comunidades autónomas que ya tienen este tributo y lo que queremos nosotros es que el impuesto ayude a reequilibrar algunos de los problemas que genera la producción de energía renovable. En cualquier caso, queremos que ese nuevo impuesto que se pone a la actividad energética sea el menor de todos los que actualmente están implantados en España.

¿Qué puesto ocupa Aragón en cuanto a producción de energías renovables en España y en Europa?

En términos absolutos, Aragón es la tercera comunidad que más energía renovable produce. Y en términos relativos, si la ecuación fuera megavatio-habitante, posiblemente somos la comunidad líder en España en producción de energía renovable, con el 84% del total, y, por tanto, una de las comunidades líderes en Europa.

¿Pueden relacionarse las inversiones de Amazon con los altos porcentajes de energía renovable?

No es la única razón, pero hay una conexión directa entre Amazon y la generación de renovables. Pero hay controversia sobre el alto número de concesiones de licencias para renovables. La energía renovable es verdad que tiene que tener un cierto control. Yo creo que todas las licencias que se hayan podido dar por parte de la comunidad autónoma tienen que cumplir no solamente los requisitos medioambientales, sino también los requisitos administrativos para que se puedan instalar estos parques. Aragón está experimentando un incremento exponencial en las industrias por la existencia de renovables. Y, por tanto, estas energías renovables están trayendo un crecimiento económico a nuestra comunidad autónoma al que no se puede renunciar.

Algunos proyectos de inversión de centros de datos pueden ralentizarse por las altas demandas de distribución de red. ¿Aragón podría encontrarse con estos problemas a medio o largo plazo?

Las inversiones anunciadas para centros de datos en Aragón tienen la red eléctrica asegurada. Es verdad que si la red eléctrica y el gobierno de España no hacen su trabajo en la red de transporte, de energía, puede limitar que nuevas empresas vengan el día de mañana a Aragón, a Madrid, a Andalucía... Es evidente que nuestra economía va a sufrir un proceso de transformación, de electrificación de la economía y, por lo tanto, es necesario aumentar las inversiones en la red de transporte. Pero reitero, las inversiones de Amazon y de Microsoft en Aragón están completamente aseguradas con la actual red.

¿Existe un plan de ampliación de centros universitarios para satisfacer la necesidad de talento tecnológico que demandan estas grandes multinacionales?

Estamos convencidos de que hay que girar la educación y dar una vertiente más tecnológica en el futuro, y en Aragón ya hemos empezado. El año que viene vamos a aumentar en un 30% el número de plazas en ingeniería informática y en matemáticas. Además, de los 25 nuevos grados de formación profesional que se pondrán en marcha el año que viene, 17 tienen un perfil tecnológico. El año que viene en Aragón habrá 14.000 alumnos que estarán estudiando formación profesional relacionada con la tecnología. Queremos que la tecnología sea uno de los motores estratégicos de desarrollo de nuestra comunidad. Eso va a ocurrir de la mano de las grandes inversiones de las tecnológicas, pero también del cambio en la orientación de la educación en nuestra comunidad autónoma.

¿En qué estado se encuentra la super red de comunicación que unirá Portugal, Bilbao y Barcelona, pasando por Zaragoza?

Una de las razones fundamentales por las que las grandes tecnológicas invierten en nuestra comunidad también tienen que ver con la comunicación, con la conectividad y con la data. Y es verdad que Zaragoza no solamente es un núcleo esencial desde el punto de vista logístico, sino que también es un nodo estratégico de comunicaciones de nuestro país y de los cables que salen tanto desde Barcelona, Bilbao o Santander a otros continentes. Es necesario que esto siga aumentando y que siga posicionándonos como un enclave de futuro.